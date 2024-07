Pre víchricu prerušili premávku na železničnej trati Paríž-Lyon

Paríž 31. júla (TASR) - Popadané stromy, ktoré vyvrátila v stredu víchrica, zablokovali železničnú trať spájajúcu Paríž s Lyonom a desaťtisícom ľudí tak znemožnili plánované cestovanie. Oznámila to francúzska národná železničná spoločnosť SNCF, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Prerušenie prevádzky na trati sa dotklo asi 80.000 ľudí, ktorí si už kúpili či rezervovali cestovné lístky. V noci na piatok pritom ochromila francúzsku vysokorýchlostnú železničnú sieť TGV sabotáž a výrazne skomplikovala cestovanie v deň otvorenia letnej olympiády.



Víchrica vyčíňa v departmente Yonne juhovýchodne od Paríža od stredajšieho rána. Vyvrátila stromy, ktoré popadali na železničnú trať a všetky vlaky sa vrátili do depa.



Jeden vysokorýchlostný vlak TGV do spadnutého stromu narazil a má poškodenú prednú časť, čo mu podľa SNCF znemožnilo pokračovať v jazde. Z miesta však nehlásili zranených. Železnice oznámili, že na tejto frekventovanej trati došlo aj k výpadku elektrického prúdu.



Zatiaľ čo trať Paríž-Lyon je úplne zastavená, trať Paríž-Marseille funguje, spoje na nej však meškajú. SNCF zatiaľ nevie, kedy sa jej podarí stromy z koľají odstrániť a cestujúcich požiadala, aby so spojmi nerátali. Uviedla, že lístky sa budú dať preplánovať alebo im za ne vrátia peniaze.



Popadané stromy zablokovali v departmente Yonne aj viaceré cesty.