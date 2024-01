Pre vízový škandál v Poľsku zadržali bývalého štátneho úradníka

Varšava 18. januára (TASR) – Poľský protikorupčný úrad (CBA) v stredu zadržal bývalého námestníka poľského ministra zahraničných vecí Piotra W., ktorý je stíhaný v súvislosti so škandálom spojeným s predajom víz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Poľská prokuratúra začala vlani na jeseň vyšetrovať údajné nezrovnalosti pri vydávaní pracovných víz. Stalo sa tak na základe informácií médií, že niektoré poľské konzuláty a externé spoločnosti vydávali víza ľuďom z Blízkeho východu a Afriky výmenou za úplatky.



Poľské úrady vtedy uviedli, že schéma sa môže týkať niekoľkých stoviek poľských pracovných víz. Podľa vtedajšej opozície bolo však pochybne vydaných asi až 250.000 víz. Poľská prokuratúra svojho času vzniesla obvinenia voči deviatim ľuďom.



Piotra W., ktorý bol v auguste 2023 zbavený funkcie na ministerstve zahraničných vecí, v stredu úrad CBA zadržal. V byte zadržaného bola vykonaná policajná prehliadka.



Podľa CBA dôkazy poukazujú na to, že Piotr W. v rokoch 2019-23 vo funkcii šéfa sekcie konzulárnych služieb porušil postupy ministerstva pre registráciu a vydávanie dokumentov.



Vyšetrovatelia voči nemu vzniesli obvinenie z trestného činu zneužívania moci verejného činiteľa s cieľom dosiahnutia finančného zisku a vyzradenia informácií nepovolaným osobám. Hrozí mu za ne trest odňatia slobody do 10 rokov.



Piotr W. obvinenie odmietol. Vypovedať k prípadu bližšie nechcel.



Prokuratúra v minulosti uviedla, že prípad sa týka žiadostí o víza podaných na poľských zastupiteľských úradoch v Hongkongu, na Taiwane, v Spojených arabských emirátoch, Indii, Saudskej Arábii, Singapure, na Filipínach a v Katare.