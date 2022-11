Pre vojnu na Ukrajine chce EÚ zhabať majetok ruského štátu

Brusel 30. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) by mala v stredu predstaviť možnosti, ako zhabať majetok ruského štátu a oligarchov a potrestať aj touto cestou Rusko za vojnové zločiny páchané na Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová na svojom účte na Twitteri v stredu ráno uviedla, že "Rusko musí zaplatiť za svoje hrozné zločiny". Spresnila, že eurokomisia bude spolupracovať s Medzinárodným trestným súdom v Haagu (ICC) a pomôže zriadiť špecializovaný súd, ktorý bude súdiť ruské vojnové zločiny.



"Zmrazením prostriedkov oligarchov a aktív jeho centrálnej banky sa s našimi partnermi postaráme o to, aby Rusko zaplatilo za skazu, ktorú spôsobilo," uviedla šéfka exekutívy EÚ.



Eurokomisia v tejto súvislosti rozoslala veľvyslancom členských krajín pri EÚ (COREPER) potrebné dokumenty s možnosťami, ako postihovať ruských oligarchov.



Týždenník Politico už minulý týždeň informoval o týchto plánoch, o skúmaní právnych možností konfiškovania ruského štátneho a súkromného majetku ako spôsobu platby za rekonštrukciu Ukrajiny, pričom upozornil, že ide o nevyskúšanú legálnu cestu.



Cieľom EK je "identifikovať spôsoby na posilnenie sledovania, identifikácie, zmrazenia a správy majetku ako predbežných krokov na možnú konfiškáciu," odvoláva sa Politico na dokument eurokomisie.



Výsledkom by mohlo byť získanie takmer 300 miliárd dolárov zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ako aj aktív a príjmov jednotlivcov a subjektov uvedených na sankčnom zozname EÚ.



Politico pripomenul, že táto myšlienka vznikla už v máji tohto roku a okrem samotnej Ukrajiny má aj podporu Poľska, Slovenska či troch pobaltských krajín. Šéfovia vlád a štátov na októbrovom summite EÚ poverili eurokomisiu, aby preskúmala právne možnosti zhabania ruských aktív, ktoré sú v súčasnosti zmrazené v rámci sankcií.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)