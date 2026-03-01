< sekcia Zahraničie
Pre vojnu s Iránom varujú v Nemecku pred teroristickou hrozbou
Berlín 1. marca (TASR) - Po začiatku novej vojny proti Iránu existujú obavy, že eskalácia bude mať vplyv aj na bezpečnostnú situáciu v Nemecku. Splnomocnenec spolkovej vlády pre otázky antisemitizmu Felix Klein varoval pred takýmto nebezpečenstvom. „Po útoku USA a Izraela na Irán musíme vychádzať zo zvýšenej hrozby židovskému životu v Nemecku,“ povedal Klein novinám skupiny Funke Media Group. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Domnieva sa, že najmä po zabití iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího možno počítať s tým, že Irán využije svoje siete v Nemecku na teroristické útoky proti židovským a izraelským zariadeniam. „Túto spojitosť, medzi zvýšeným napätím na Blízkom východe a zosilnením útokov na židovský život v Európe, sme mohli v minulosti opakovane sledovať,“ pripomenul Klein.
Rovnako, predseda parlamentného kontrolného výboru Spolkového snemu (Bundestagu) pre dohľad nad spolkovými spravodajskými službami Marc Henrichmann vyzýva na ostražitosť. „Odvetné opatrenia, tiež prostredníctvom iránskych spiacich buniek v Európe, nemožno vylúčiť,“ povedal Henrichmann v rozhovore pre denník Süddeutschen Zeitung.
Zároveň poukázal na to, že iránsky režim v minulosti opakovane ukázal, že teror prenáša aj za vlastné hranice. V tejto súvislosti uviedol, že práve izraelské, židovské a tiež americké zariadenia sú už roky stredobodom záujmu takýchto hrozieb. Poslanec Bundestagu súčasne podčiarkol, že vzhľadom na jestvujúce bezpečnostné opatrenia nie je na paniku nijaký dôvod.
