Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 31. január 2026Meniny má Emil
< sekcia Zahraničie

Pre výpadok prúdu z externých zdrojov metro v Kyjeve dočasne nepremáva

.
Cestujúca čaká po znovuotvorenej stanici metra na Námestí nezávislosti v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Kyjevské metro je pre ukrajinské hlavné mesto dôležitou dopravnou tepnou a prevádzku preruší len zriedka, preprava býva zabezpečená aj počas intenzívnych ruských útokov.

Autor TASR
Kyjev 31. januára (TASR) - Metro v Kyjeve dočasne nepremáva pre výpadok v dodávkach elektriny. S odvolaním sa na prevádzkovateľa o tom v sobotu informovala agentúra AFP, píše TASR.

Z dôvodu výpadku prúdu z externých energetických zdrojov bola v metre dočasne pozastavená vlaková doprava a prevádzka eskalátorov,“ uviedla správa kyjevského metra v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

Kyjevský primátor Vitalij Klyčko objasnil, že prevádzka metra v Kyjeve sa zastavila z dôvodu nízkeho napätia v sieti. Ubezpečil, že obyvatelia mesta môžu stanice metra aj naďalej využívať ako protiletecké kryty. Na staniciach sú generátory.

Kyjevské metro je pre ukrajinské hlavné mesto dôležitou dopravnou tepnou a prevádzku preruší len zriedka, preprava býva zabezpečená aj počas intenzívnych ruských útokov.

Podľa údajov zverejnených v roku 2025 metro v Kyjeve denne využíva približne 800.000 cestujúcich. Počas vojny rozpútanej Ruskom v roku 2022 obyvatelia využívajú jeho 52 staníc aj ako protiletecké kryty.

Po najnovších útokoch Ruska na ukrajinskú energetickú infraštruktúru platí v krajine aj naďalej stav núdze v energetike. Rusko síce podnikalo takéto útoky aj v minulých vojnových rokoch, ale Kyjev tvrdí, že táto zima je najťažšia.

Situácia je zložitá najmä v Kyjeve: niekoľko stoviek zo zhruba 6000 viacposchodových bytových domov je ešte stále bez kúrenia. Ide o dôsledok ruského útoku z 24. januára. Kyjev bol terčom podobných intenzívnych útokov aj 9. a 20. januára.

Kremeľ v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s tým, že na žiadosť amerického kolegu Donalda Trumpa do nedele pozastaví útoky na Kyjev.
.

Neprehliadnite

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal február?

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku