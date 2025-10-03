< sekcia Zahraničie
Pre výpadok systému mala problémy s hlasovaním šéfka TOP 09
Nakoniec tak volila dvakrát.
Autor TASR
Praha 3. októbra (TASR) - Po otvorení volebných miestností vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR zaznamenali problémy so systémom elektronických dokladov. Komplikácie s hlasovaním mala aj predsedníčka poslaneckej snemovne a šéfka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, informuje TASR podľa správ serverov iDnes.cz a Novinky.cz.
Problémy s aplikáciou e-dokladov mali užívatelia, ktorí ju dlhšie neotvorili. Podľa Digitálnej informačnej agentúry by sa mal problém vyriešiť do niekoľkých desiatok minút.
Odvoliť na prvýkrát sa nepodarilo ani Pekarovej Adamovej, ktorá svoj hlas chcela odovzdať v priestoroch základnej školy Na Balabence v Prahe. Po občiansky preukaz sa musela vrátiť domov.
Nakoniec tak volila dvakrát. „Myslím, že je skvelé, že máme za toto volebné obdobie tak posunutú digitalizáciu, to, že sa to práve dnes nepodarí ma naštvalo, ale našťastie je tu stále možnosť voliť s fyzickou občiankou,“ uviedla Pekarová.
Predseda Senátu Miloš Vystrčil svoj hlas odovzdal v meste Telč na Morave.
Problémy s aplikáciou e-dokladov mali užívatelia, ktorí ju dlhšie neotvorili. Podľa Digitálnej informačnej agentúry by sa mal problém vyriešiť do niekoľkých desiatok minút.
Odvoliť na prvýkrát sa nepodarilo ani Pekarovej Adamovej, ktorá svoj hlas chcela odovzdať v priestoroch základnej školy Na Balabence v Prahe. Po občiansky preukaz sa musela vrátiť domov.
Nakoniec tak volila dvakrát. „Myslím, že je skvelé, že máme za toto volebné obdobie tak posunutú digitalizáciu, to, že sa to práve dnes nepodarí ma naštvalo, ale našťastie je tu stále možnosť voliť s fyzickou občiankou,“ uviedla Pekarová.
Predseda Senátu Miloš Vystrčil svoj hlas odovzdal v meste Telč na Morave.