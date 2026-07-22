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Pre vysoké teploty došlo vo Vallette k rozsiahlemu výpadku elektriny

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

K rozsiahlemu výpadku došlo deň po tom, čo sa maltský premiér Robert Abela ospravedlnil ľuďom za predošlé výpadky prúdu.

Autor TASR
Valletta 22. júla (TASR) - Maltské hlavné mesto Valletta v stredu postihol rozsiahly výpadok elektriny. Ostrov v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav, pričom v sobotu tam padol teplotný rekord 43,3 stupňa Celzia. Štátna energetická spoločnosť Enemalta uviedla, že výpadky dodávok elektriny boli spôsobené poruchami v distribučnej sieti v dôsledku extrémnych teplôt a rekordného dopytu po elektrickej energii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

K rozsiahlemu výpadku došlo deň po tom, čo sa maltský premiér Robert Abela ospravedlnil ľuďom za predošlé výpadky prúdu. Mnohí ľudia museli uplynulé horúce noci stráviť bez klimatizácie a ventilátorov.

Podľa médií stredajší výpadok postihol aj úrad predsedu vlády a viaceré ministerstvá, ako aj mnohé podniky. Viaceré reštaurácie museli vyhodiť jedlo, keďže nefungovali chladiace zariadenia.

Hoci sme už veľa urobili, výzvy sú veľké. Dôsledky klimatických zmien sú čoraz viditeľnejšie a teploty neustále stúpajú a pretrvávajú dlhšie,“ povedal Abela. Opozičná Nacionalistická strana vyzvala vládu, aby odškodnila postihnuté domácnosti a podniky.
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