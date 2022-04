Pre začínajúcich hudobníkov sprístupnili dom z McCartneyho detstva

Londýn 6. apríla (TASR) - Britský spevák Paul McCartney a jeho mladší brat Mike sprístupnili svoj dom z detstva dosiaľ "neobjaveným" hudobníkom, aby v ňom mohli skladať, hrať a čerpať inšpiráciu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica Sky News.



Jednoposchodový tehlový dom na ulici Forthlin Road v anglickom Liverpoole je miestom, kde McCartney a jeho spoluhráč zo skupiny The Beatles John Lennon nacvičovali a spoločne skomponovali hity ako I Saw Her Standing There či When I'm Sixty-Four.



Dom, ktorý vlastní organizácia National Trust venujúca sa ochrane pamiatok a prírody v Anglicku, Walese a Severnom Írsku, bude hostiť program s názvom Forthlin Sessions. Umelcov, ktorí v ňom strávia čas, budú vyberať Mike McCartney a miestni partneri.



Od hrania na klavíri v obývačke až po skúšanie v kúpeľni budú mať začínajúci interpreti príležitosť prežiť kreatívne chvíle na rovnakých miestach, kde sa to celé začalo aj pre "chrobákov", a precítiť spojitosť s obrovským dedičstvom hudobnej histórie.