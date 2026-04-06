< sekcia Zahraničie
Pre záplavy zahynuli v Dagestane najmenej tri osoby
Miestne úrady informovali aj o výpadkoch elektrickej energie.
Autor TASR
Moskva 6. apríla (TASR) - Povodne vyvolané silnými dažďami si v Dagestane v juhozápadnom Rusku vyžiadali troch mŕtvych, uviedlo v pondelok ministerstvo pre mimoriadne situácie. Pátracie a záchranné práce podľa rezortu stále prebiehajú. Celkovo bolo evakuovaných 4000 ľudí, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Hladina vody stúpla po silných dažďoch, čo viedlo k ďalšiemu zaplaveniu ulíc a obytných oblastí,“ uviedlo ministerstvo.
„Bohužiaľ, zahynuli dvaja ľudia, vrátane jedného dieťaťa,“ potvrdil rezort. Podľa agentúry DPA išlo o matku a jej dcéru. Ministerstvo dodalo, že ďalšia osoba zahynula v dôsledku zosuvu pôdy.
Videá na sociálnych sieťach zachytili zaplavené dediny a diaľnice ponorené pod vodou, zatiaľ čo na okraji ciest ležali prevrátené autá. V regionálnom hlavnom meste Machačkala sa čiastočne zrútila viacposchodová bytovka.
DPA informovala, že v Dagestane bolo celkovo zaplavených približne 2000 domov. Regionálne úrady zriadili núdzové úkryty a na záchranné operácie nasadili aj vrtuľníky.
Miestne úrady informovali aj o výpadkoch elektrickej energie. Ministerstvo pre mimoriadne situácie dodalo, že silné dažde sa očakávajú aj naďalej a preto tisíce záchranárov pokračujú v práci.
AFP pripomína, že Dagestan postihli veľké záplavy už minulý týždeň. Vyvolali rozsiahle výpadky elektrickej energie a donútili úrady vyhlásiť regionálny stav núdze.
