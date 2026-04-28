Pre žart o Trumpovej preskúma úrad v USA licencie spoločnosti Disney
Trump žiadal televíziu ABC, ktorú vlastní spoločnosť Disney, aby zrušila Kimmelovu nočnú šou po tom, čo komik vtipkoval, že prvá dáma Melania Trumpová žiari ako nastávajúca vdova.
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) – Americká Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) nariadila urýchlené preskúmanie vysielacích licencií televíznych staníc spoločnosti Disney. Došlo k tomu len niekoľko dní po tom, čo prezident USA Donald Trump vyzval na prepustenie moderátora a komika Jimmyho Kimmela, informovala britská stanica BBC.
Trump žiadal televíziu ABC, ktorú vlastní spoločnosť Disney, aby zrušila Kimmelovu nočnú šou po tom, čo komik vtipkoval, že prvá dáma Melania Trumpová „žiari ako nastávajúca vdova“.
Tento Kimmelov výrok zaznel krátko pred incidentom, pri ktorom ozbrojený muž v sobotu 25. apríla strieľal na slávnostnom podujatí za účasti manželov Trumpovcov.
FCC v utorkovom rozhodnutí uviedla, že prešetruje stanice ABC pre možné porušenia pravidiel vrátane nezákonnej diskriminácie. Zároveň nariadila, aby spoločnosť do 30 dní podala žiadosti o obnovenie licencií pre všetky svoje televízne stanice. Tie pritom mali byť podľa pôvodného plánu obnovované až v roku 2028.
V rámci preskúmania môže komisia požadovať, aby spoločnosť Disney preukázala, že spĺňa kritériá o vysielaní vo verejnom záujme. V krajnom prípade by jej vysielaciu licenciu mohli aj odobrať, čo sa však podľa agentúry Reuters nestalo už viac než 40 rokov.
Členka FCC za demokratov Anna M. Gomezová označila tento krok za „politické divadlo“ a za bezprecedentné a nezákonné konanie. Podľa nej by sa mali dotknuté spoločnosti brániť, keďže ich chráni prvý dodatok Ústavy USA.
Krok FCC prichádza v čase, keď Biely dom pokračuje v tlaku na ABC, aby Kimmela prepustila. Riaditeľ komunikácie Bieleho domu Steven Cheung napríklad v utorok vyhlásil, že moderátor by mal byť „spoločensky izolovaný po zvyšok života“.
Kimmel sa vo svojej pondelkovej relácii voči kritike ohradil a uviedol, že išlo o nevinný žart o vekovom rozdiele medzi manželmi Trumpovcami. Zdôraznil, že jeho výroky neboli výzvou na násilie a že on sám dlhodobo vystupuje proti ozbrojenému násiliu.
Trump označil Kimmelov žart za „podnecovanie k násiliu“ a Melania Trumpová ho obvinila z prehlbovania toxickej atmosféry v americkej politike.
FCC, ktorá bola založená v roku 1934, dohliada na vysielacie frekvencie a stanovuje pravidlá pre obsah vysielania či informovanie verejnosti. Trump už v minulosti naznačil, že televízne stanice, ktoré o ňom informujú negatívne, by mohli prísť o licencie. Tieto jeho vyhrážky vyvolali otázky o rozsahu právomocí jeho administratívy.
K incidentu so streľbou došlo večer 25. apríla v hoteli Hilton vo Washingtone, kde sa konala výročná galavečera korešpondentov Bieleho domu. Prezidenta a jeho manželku z podujatia evakuovali bez zranení. Podozrivý zo streľby, 31-ročný muž, bol zadržaný a čelí obvineniu z pokusu o atentát na prezidenta.
