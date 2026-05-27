Pre zlé počasie presunul Trump zasadnutie vlády do Bieleho domu
Autor TASR
Washington 27. mája (TASR) - V dôsledku nepriaznivého počasia presunul americký prezident Donald Trump stredajšie mimoriadne zasadnutie jeho kabinetu do Bieleho domu. Pôvodne sa malo uskutočniť v rezidencii Camp David. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Vzhľadom na zajtrajšie možné nepriaznivé poveternostné podmienky sa zasadnutie vlády uskutoční v Bielom dome a výlet kabinetu do Camp Davidu sa odkladá,“ oznámil Trump na svojej platforme Truth Social.
Oblasť v okolí Washingtonu zasiahol v uplynulých dňoch dážď a očakáva sa, že ďalšie zrážky ešte prídu, konštatuje AFP.
Stretnutie v Camp Davide, odľahlej rezidencie nachádzajúcej sa v horách štátu Maryland, sa podľa očakávaní malo zamerať najmä na rokovania o ukončení vojny s Iránom.
Trump v sobotu uviedol, že dohoda s Teheránom o ukončení vojny na Blízkom východe je na dosah, rokovania však pokračujú v napätej atmosfére. Zároveň varoval, že USA by mohli obnoviť útoky na Irán.
Camp David je letné sídlo amerických prezidentov, leží asi 100 kilometrov severozápadne od Washingtonu. V roku 1978 tam Izrael s Egyptom podpísal mierové dohody, ktoré sprostredkoval vtedajší prezident Jimmy Carter. Počas druhej svetovej vojny sa tam zase stretol prezident Franklin D. Roosevelt s britským premiérom Winstonom Churchillom. Toto miesto bolo vtedy známe ako Šangri-La, pripomína TASR.
Trump navštívil Camp David počas svojho druhého funkčného obdobia len raz, a to pár dní predtým, ako USA v júni 2025 zaútočili na Irán.
