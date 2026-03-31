Utorok 31. marec 2026
Pre zlé počasie uzavreli pre verejnosť Tatranský národný park

Ilustračné foto.

Hlavným dôvodom sú stromy a konáre, ktoré sa lámu pod ťarchou čerstvo napadaného snehu a priamo ohrozujú návštevníkov.

Autor TASR
Zakopané 31. marca (TASR) - Poľský Tatranský národný park (TPN) v utorok až do odvolania úplne uzavrel celé svoje územie pre verejnosť pre nebezpečné podmienky spôsobené intenzívnym snežením. Turistov varuje, aby nechodili do hôr. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia TPN.

Hlavným dôvodom sú stromy a konáre, ktoré sa lámu pod ťarchou čerstvo napadaného snehu a priamo ohrozujú návštevníkov. Platí tiež tretí stupeň lavínového nebezpečenstva.

Správa parku vyzvala turistov, aby nevstupovali do horského terénu a sledovali aktuálne informácie o situácii. Bezpečnosť návštevníkov závisí od ich individuálnych rozhodnutí, zdôraznila.

„Buďte rozvážni! Nechoďte do hôr!“ uvádza správa TPN vo výzve verejnosti. Naďalej platí odporúčanie sledovať ďalšie oznámenia TPN a horskej záchrannej služby TOPR.

Už skôr v utorok správa parku rozhodla o uzavretí cesty k vyhľadávanému Morskému oku a varovala pred vstupom do TPN, pretože po intenzívnom snežení panuje zvýšené lavínové nebezpečenstvo.

Podľa agentúry PAP v meste Zakopané napadlo už 40 centimetrov snehu a nepriaznivé počasie spôsobilo dopravné obmedzenia v prihraničných oblastiach so Slovenskom. Pre popadané stromy sa miestami tvoria kolóny, v Tatranskej Bukovine mali vodiči problém prejsť úsekmi so strmým stúpaním a v časti obce Biely Dunajec spadol do priekopy snežný pluh.




(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
