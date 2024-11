Pre znečistené ovzdušie zakázali v Pakistane vstup do parkov či múzeí

Láhaur 8. novembra (TASR) - Pre smog v piatok nariadili vo východopakistanskej provincii Pandžáb zákaz vstupu do parkov, zoologických záhrad, detských ihrísk, múzeí a iných verejných priestorov. Zákaz by mal platiť do 17. novembra a cieľom je ochrániť verejnosť pred znečisteným ovzduším, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Hlavné mesto provincie Láhaur je podľa provinčnej vlády a švajčiarskej spoločnosti IQAir v posledných dňoch najznečistenejším mestom na svete.



Vláda už minulý týždeň zatvorila základné školy, ktoré ostali uzatvorené aj počas celého tohto týždňa. V súčasnosti uvažuje aj o zatvorení stredných a vysokých škôl, čím chce znížiť emisie z áut. Zamestnancom verejných inštitúcií aj súkromného sektora tiež odporučila, aby vykonávali prácu z domu.



Láhaur s vyše 13 miliónmi obyvateľov zahaľuje už niekoľko dní smog, zmes hmly a znečisťujúcich látok, pochádzajúcich napríklad z výparov z nekvalitnej nafty či dymu zo sezónneho poľnohospodárskeho spaľovania. Tamojší predstaviteľ pripisuje zhoršenie kvality aj vetru, ktorý prináša znečistenie zo susednej Indie.