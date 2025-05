Pre zosuvy pôdy a záplavy zomrelo na severovýchode Indie 5 ľudí

Guwahati 31. mája (TASR) - Prívalové monzúnové dažde na severovýchode Indie vyvolali zosuvy pôdy a záplavy, ktoré v štáte Ásam zmietli a zabili najmenej päť ľudí. TASR o to píše podľa agentúry AFP.



Štátny úrad pre zvládanie katastrof vydal varovanie červeného stupňa pre 12 okresov v štáte Ásam po nepretržitých trojdňových dažďoch. Vo viacerých husto osídlených mestských oblastiach lejaky vyvolali záplavy.



Situácia je obzvlášť zlá v metropole Guváhátí. Mestské úrady odpojili elektrinu vo viacerých štvrtiach, aby znížili riziko úrazu spôsobené elektrickým prúdom. V zaplavených nízko položených oblastiach boli stovky rodín nútené opustiť domovy a hľadať úkryt inde.



Každoročná monzúnová sezóna v regióne trvá od júna do septembra, zmierňuje intenzívne letné horúčav a je rozhodujúca pre doplnenie zásob vody v krajine. V južnej Ázii prináša 70 až 80 percent ročných zrážok, ale spôsobuje aj rozsiahle materiálne škody a úmrtia. Najnovšie obete patria medzi prvé v tejto sezóne.



Intenzita dažďov a súvisiacich záplav sa v posledných rokoch zvýšila a podľa expertov tento problém zhoršujú klimatické zmeny. V posledných rokoch boli v regióne namerané čoraz častejšie rekordné teploty, ale z vedeckého hľadiska stále nie je presne známe, ako to ovplyvňuje veľmi zložitý systém monzúnov.



V pondelok prudké dažde zasiahli západoindické finančné centrum Bombaj o dva týždne skôr ako zvyčajne, čo bolo podľa meteorológov najskôr za posledné takmer štvrťstoročie.