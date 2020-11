Pre zrútenie mosta v Janove vydala talianska polícia šesť zatykačov

Janov 11. novembra (TASR) - Talianska finančná polícia vydala v stredu zatykač na šiestich súčasných aj bývalých manažérov súkromnej firmy zodpovednej za prevádzku diaľnice v meste Janov, na ktorej sa v roku 2018 zrútil most. Tragédia si vyžiadala 43 obetí, pripomína agentúra AP.



Trom bývalým pracovníkom nariadila polícia domáce väzenie, zatiaľ čo trom súčasným manažérom hrozí obmedzenie výkonu ich funkcií.



Vyšetrovatelia oznámili, že šestica ľudí je podozrivá z nedodržania bezpečnosti cestnej dopravy a podvodu. Finančná polícia má podľa vlastných slov prístup k dokumentom, ktoré dokazujú, že obvinení vedeli o nedostatočnej bezpečnosti diaľnice, no nepodnikli žiadne kroky na jej opravu.



Prokuratúra v súčasnosti v súvislosti s prípadom zrútenia mosta vyšetruje celkovo 70 ľudí vrátane zamestnancov spoločnosti, ktorá spravuje veľkú časť diaľničnej siete v Taliansku, informuje agentúra DPA.



Začiatkom augusta v Janove slávnostne otvorili nový diaľničný most ako náhradu za predošlý Morandiho most za prítomnosti najvyšších predstaviteľov krajiny vrátane prezidenta Sergia Mattarellu a premiéra Giuseppeho Conteho.