Utorok 24. marec 2026
Pre zvýšenú aktivitu ruských dronov musí zasahovať poľské letectvo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Varšava 24. marca (TASR) - Pre zvýšenú aktivitu ruských bezpilotných lietadiel typu Šáhid v západnej časti Ukrajiny druhý raz za deň vzlietlo poľské a spojenecké letectvo. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa utorkového oznámenia Operačného velenia ozbrojených síl Poľska.

Operačné velenie uviedlo, že v súlade s platnými postupmi nasadilo dostupné sily a prostriedky. Do akcie boli zapojené stíhacie lietadlá a vrtuľník, pričom pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačného prieskumu boli uvedené do najvyššej pohotovosti.

Podľa velenia majú tieto opatrenia preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie a ochranu poľského vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s ohrozenými regiónmi.

Velenie o nasadení letectva informovalo aj v noci z pondelka na utorok a ráno pred 7.00 h oznámilo ukončenie operácie, do ktorej sa zapojili aj španielské a holandské sily.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
