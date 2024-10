Prebehlík z KĽDR ukradol v Južnej Kórei autobus, chcel sa vrátiť

Soul 1. októbra (TASR) - V Južnej Kórei zadržali v utorok prebehlíka z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), ktorý zrejme v snahe dostať sa späť do svojej vlasti vrazil ukradnutým autobusom do barikád na moste neďaleko militarizovaných hraníc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na juhokórejskú agentúru Jonhap.



K incidentu prišlo v noci na utorok o 1.30 h miestneho času na moste Tongil v meste Pchadžu, ktoré leží severozápadne od hlavného mesta Soul. Muž ignoroval varovania vojakov strážiacich most a pokúsil sa cez neho prejsť. Ešte predtým ukradol autobus z garáže v meste, uviedol Jonhap s odvolaním sa miestnu políciu.



Zadržaný muž utiekol zo Severnej Kórey pred vyše desiatimi rokmi a polícii povedal, že sa tam snažil vrátiť, pretože mal problém usadiť sa v Južnej Kórei. V čase incidentu nebol pod vplyvom alkoholu ani drog.



Je veľmi nezvyčajné, aby sa Severokórejčania, ktorým sa podarilo utiecť zo svojej vlasti, snažili vrátiť, aj keď mnohí majú problém prispôsobiť sa životu v demokratickej a kapitalistickej Južnej Kórei, konštatuje Reuters.



Do júna tohto roka žilo v Južnej Kórei približne 34.200 Severokórejčanov, ktorí do krajiny prišli často život ohrozujúcou cestou vedúcou zvyčajne cez Čínu v snahe uniknúť chudobe a útlaku vo svojej vlasti, vyplýva z údajov juhokórejského ministerstva pre zjednotenie. Tento rezort, ktorý poskytuje podporu prebehlíkom zo severu, ešte v roku 2022 uviedol, že od roku 2012 bol potvrdený návrat 12 prebehlíkov späť do KĽDR. Podľa aktivistov však takýchto prípadov, ktoré neboli zaznamenané, môže byť oveľa viac.