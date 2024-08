Občan KĽDR úspešne utiekol cez námornú hranicu do Južnej Kórey

Soul 8. augusta (TASR) - Občan Severnej Kórey (KĽDR) vo štvrtok ušiel z krajiny a cez námornú hranicu prešiel do Južnej Kórey. Ide o prvé úspešné prekročenie námornej hranice medzi znepriatelenými štátmi od októbra minulého roka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Jonhap a AFP.



Zdroje z juhokórejského vojenského prostredia pre agentúru Jonhap uviedli, že osoba prekročila neutrálnu zónu v ústí rieky Han, kadiaľ prechádza námorná hranica medzi oboma Kóreami. Vo štvrtok ráno dorazil na juhokórejský ostrov Gyodong-myeon, ktorý je od územia KĽDR vzdialený približne päť kilometrov.



Muž údajne pri prekročení hranice využil odliv a na ostrov sa mu podarilo prísť pešo. Zdroje taktiež uviedli, že pôvodne spozorovali dvoch severokórejských zbehov. Je preto pravdepodobné, že jednému z nich sa hranicu prekročiť nepodarilo.



Generálny štáb juhokórejskej armády uviedol, že úrady už vyšetrujú detaily mužovho úteku.



Vzťahy medzi oboma Kóreami sú v súčasnosti na najhoršej úrovni za uplynulé roky. Ide zároveň o prvý prípad za uplynulých desať mesiacov, kedy sa niekomu z KĽDR podarilo prekročiť námornú hranicu. V októbri minulého roka z KĽDR utiekli štyria ľudia na drevenom člne.



V prvej polovici tohto roka prebehlo do Južnej Kórey celkovo 105 Severokórejčanov. AFP pripomína, že ľudia z KĽDR utekajú pre drsné životné podmienky v totalitnom režime. Zbehnutie je v KĽDR kvalifikované ako mimoriadne závažný trestný čin a previnilcom aj ich rodinám sa za to udeľujú prísne tresty.