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PREBUDENÁ SOPKA: V obľúbenej destinácii obmedzili leteckú dopravu
Cestujúcich žiadajú, aby si stav svojho letu overili u príslušnej leteckej spoločnosti ešte pred príchodom na letisko.
Autor TASR
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Catania 5. júla (TASR) - Pre leteckú dopravu na letisku v Catanii platia v súčasnosti výrazné obmedzenia, ktoré zapríčinil silný únik popola zo sicílskej sopky Etna. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.
Mesto leží priamo na východnom pobreží ostrova Sicília pri Iónskom mori na úpätí Etny. Podľa informácií prevádzkovej spoločnosti letiska bol vzdušný priestor v konkrétnej oblasti zasiahnutej popolavým mrakom postupujúcim smerom na juh do 19.00 h SELČ úplne uzavretý. Približne do 21.00 h bude môcť na letisku pristáť len päť lietadiel za hodinu. Opatrenia sa týkajú odletov aj príletov.
Cestujúcich žiadajú, aby si stav svojho letu overili u príslušnej leteckej spoločnosti ešte pred príchodom na letisko. Prevádzkovateľ letiska avizoval, že informácie o prípadných ďalších obmedzeniach poskytne v priebehu dňa.
Podľa údajov Inštitútu geofyziky a vulkanológie (INGV) sa emisie popola z jedného z kráterov Etny začali tvoriť skoro ráno. Aktivita sopky neskôr zosilnela a vytvorila erupčný mrak, ktorý vystúpil do výšky približne 1,5 kilometra nad vrchol vulkánu. Podľa aktuálnych predpovedí počasia sa bude popol v najbližších hodinách presúvať ďalej na juh, doplnil inštitút INGV.
Ako vyplýva z webovej stránky letiska v Catanii, zrušených bolo niekoľko letov vrátane linky do Berlína. Ďalšie lietadlá odštartovali s meškaním a časť príletov museli presmerovať do Palerma. Pri viacerých jednotlivých spojeniach sa čakalo na rozhodnutie samotných leteckých spoločností, ako budú ďalej postupovať.
Mesto leží priamo na východnom pobreží ostrova Sicília pri Iónskom mori na úpätí Etny. Podľa informácií prevádzkovej spoločnosti letiska bol vzdušný priestor v konkrétnej oblasti zasiahnutej popolavým mrakom postupujúcim smerom na juh do 19.00 h SELČ úplne uzavretý. Približne do 21.00 h bude môcť na letisku pristáť len päť lietadiel za hodinu. Opatrenia sa týkajú odletov aj príletov.
Cestujúcich žiadajú, aby si stav svojho letu overili u príslušnej leteckej spoločnosti ešte pred príchodom na letisko. Prevádzkovateľ letiska avizoval, že informácie o prípadných ďalších obmedzeniach poskytne v priebehu dňa.
Podľa údajov Inštitútu geofyziky a vulkanológie (INGV) sa emisie popola z jedného z kráterov Etny začali tvoriť skoro ráno. Aktivita sopky neskôr zosilnela a vytvorila erupčný mrak, ktorý vystúpil do výšky približne 1,5 kilometra nad vrchol vulkánu. Podľa aktuálnych predpovedí počasia sa bude popol v najbližších hodinách presúvať ďalej na juh, doplnil inštitút INGV.
Ako vyplýva z webovej stránky letiska v Catanii, zrušených bolo niekoľko letov vrátane linky do Berlína. Ďalšie lietadlá odštartovali s meškaním a časť príletov museli presmerovať do Palerma. Pri viacerých jednotlivých spojeniach sa čakalo na rozhodnutie samotných leteckých spoločností, ako budú ďalej postupovať.