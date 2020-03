Polícia rieši aj kuriózne prípady obchádzania zákazu vychádzania

Paríž/Madrid 25. marca (TASR) - Francúzska polícia v stredu napomenula 50-ročného muža, ktorý sa v obecnom parku v dedine Unieux v departemente Loire predchádzal so svojimi dvoma ovcami. Park bol pritom pre verejnosť uzavretý v súlade s vládnym nariadením o obmedzení slobody pohybu pre koronavírus. Informovali o tom spravodajský portál France Bleu.



Podľa polície bol muž úprimne presvedčený, že sa proti vládnym nariadeniam nijako neprevinil. Policajti mu udelili len napomenutie.



Policajti v katalánskom meste Palafrugell zasa minulý týždeň dohovárali mužovi, ktorý sa vydal do ulíc na prechádzku s kozou.



Polícia následne na svojej webovej stránke spresnila, že dôvodom na opustenie domova okrem už známych výnimiek: nákup, cesta k lekárovi či do práce, je len prechádzka so psom. Výnimka sa nevzťahuje ani na kanáriky, ani na vietnamské prasiatka ani na kozy či iné zvieratá. Výnimka neplatí ani pre plyšové zvieratá, aj keď jeden Katalánec sa pokúšal policajtov o tom presvedčiť.



Obyvatelia krajiny, kde je zakázané odísť z domu bez vážneho dôvodu, nesmú ísť ani na pláže, ani na turistiku do hôr či piknik do lesa, aby takto unikli pred "koronavírusovou drámou", ako uviedol jeden z turistov pred policajtmi.



Kuriózny je aj prípad obyvateľa mesta Vigo v Galícii na severe Španielska, ktorý políciu požiadal, aby ho zatkla, lebo vraj už nevydrží byť so svojou matkou pod jednou strechou.