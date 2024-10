Prechodná prezidentská rada na Haiti má nového predsedu

Port-au-Prince 7 . októbra (TASR) - Prechodná prezidentská rada Haiti v pondelok odovzdala rotujúce predsedníctvo architektovi Lesliemu Voltairovi napriek nesúhlasu odchádzajúceho predsedu Edgarda Leblanca Filsa, ktorý odmietol podpísať dekrét o ratifikácii tohto kroku. Rozkol v rade vytvára ďalšiu neistotu v krajine, ktorú dlhodobo sužujú vojny gangov, hlad a zlá bezpečnostná situácia. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Za môjho predsedníctva bude prechodná prezidentská rada konsolidovať svoje úspechy a štruktúry, aby pracovala efektívnejšie a transparentnejšie," vyhlásil Voltaire, ktorý zastupuje stranu bývalého prezidenta Jeana-Bertranda Aristida. "Haiťania majú dosť násilia, lží a korupcie," dodal Voltaire. "Musíme zabudnúť na svoje osobné záujmy a uprednostniť záujmy národa," vyhlásil.



Leblanc Fils sa postavil proti odovzdaniu predsedníctva pre obvinenia z korupcie voči trom ďalším členom rady, ktorí zostávajú hlasujúcimi členmi a podpísali sa pod odovzdanie predsedníctva.



Tento mesiac haitská protikorupčná jednotka obvinila troch členov rady, ktorí údajne riaditeľa štátnej banky požiadali o úplatok vo výške takmer 770.000 dolárov výmenou za to, že zostane vo svojej funkcii.



Obvinení sú diplomat Smith Augustin, politik Louis Gerald Gilles a bývalý sudca Emmanuel Vertilaire. Všetci traja obvinenia odmietli. Augustin bol pôvodne určený za nástupcu Leblanca Filsa vo funkcii predsedu rady. Všetci traja ostávajú členmi rady, avšak nemôžu jej predsedať.



"Nemôžem sa zúčastniť na žiadnom procese, ktorý by ešte viac oslabil súdny systém krajiny," uviedol Leblanc Fils. Kolektív politických strán, ktorý nominoval Leblanca Filsa do rady, vyzval, aby bolo členstvo troch členov rady obvinených z úplatkárstva pozastavené až do rozhodnutia súdu.



Prechodná rada bola vymenovaná v apríli po náročných rokovaniach medzi politickými a občianskymi skupinami v Haiti. Rada je poverená výberom predsedu vlády a vykonávaním niektorých prezidentských právomocí, a to až do usporiadania volieb. Tie sa v krajine pre zlú bezpečnostnú situáciu neuskutočnili od roku 2016.



Rada nahradila vládu dočasného premiéra Ariela Henryho, ktorý bol nútený odstúpiť po eskalácii konfliktu gangov, pri ktorom zahynuli tisíce ľudí a vyše 700.000 muselo opustiť svoje domovy.