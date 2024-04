Prechodnú vládnu radu na Haiti bude viesť expredseda Senátu

Port-au-Prince 30. apríla (TASR) - Prechodnú vládnu radu, ktorá po demisii premiéra spravuje karibský ostrovný štát Haiti, bude viesť bývalý predseda Senátu Edgard Leblanc Fils, informuje TASR.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, Haiti trpí už desaťročia chudobou, politickou nestabilitou a prírodnými katastrofami. Koncom februára sa tam situácia prudko zhoršila, keď mocné a dobre vyzbrojené gangy, ktoré ovládajú väčšinu hlavného mesta Port-au-Prince i veľkú časť krajiny, začali vyčíňať, pričom za svoj cieľ si stanovili zosadenie premiéra Ariela Henryho.



Leblanc Fils bude viesť deväťčlennú vládnu radu, ktorá má na Haiti obnoviť ústavné zriadenie, bezpečnosť a poriadok. Rada, ktorá pozostáva zo siedmich hlasujúcich členov a dvoch pozorovateľov, sa dostala k moci po tom, ako nepopulárny a nevolený premiér Henry podal minulý týždeň demisiu. Henry sľúbil odstúpiť ešte v marci s tým, že tak urobí po ustanovení prechodnej vládnej rady.



Leblanc Fils je členom aliancie Kolektív politických strán z 30. januára, ktorá sa postavila proti bývalému premiérovi. Jednou z prvých úloh rady bude vymenovanie nového premiéra. Predpokladá sa, že by sa ním mohol stať exminister športu Fritz Bélizaire.



Haiti momentálne nemá funkčný parlament a od atentátu na prezidenta Jovénela Moisea v roku 2021 nemá ani hlavu štátu. Voľby sa tam naposledy konali v roku 2016.



Prechodná vládna rada by mala krajinu viesť až do nových volieb. Novej vláde a novému prezidentovi by mala spravovanie krajiny odovzdať najneskôr 7. februára 2026.



Podľa americkej spravodajskej televízie CNN dôsledkom útokov gangov v hlavnom meste Port-au-Prince bolo to, že tamojšie medzinárodné letisko a námorný prístav prestali fungovať, prerušili sa aj životne dôležité zásobovacie trasy potravín a humanitárnej pomoci a začala sa evakuácia cudzincov žijúcich na Haiti.



Hlavné mesto zostáva odrezané od vonkajšieho sveta, nemocnice sú zničené a sklady a kontajnery s potravinami sú vyrabované. Podľa odhadov OSN akútnou potravinovou neistotou trpí na Haiti momentálne takmer päť miliónov ľudí. Ide o stav, keď nemožnosť konzumovať primerané jedlo predstavuje pre človeka bezprostredné ohrozenie jeho života alebo ohrozenie zabezpečenia jeho životných potrieb.