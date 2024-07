Pred 10 rokmi zostrelila raketa lietadlo nad Ukrajinou s 298 ľuďmi

Doneck/Bratislava 17. júla (TASR) - Bola to jedna z najväčších tragédií v histórii letectva. Let MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zasiahla strela z ruského odpaľovacieho systému BUK-M1. Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines prevážal na palube 298 ľudí, väčšina letela na dovolenku do Malajzie.



Medzi obeťami bolo 196 Holanďanov, 43 Malajzijčanov a 38 Austrálčanov. Okrem nich boli na palube zostreleného lietadla aj občania ďalších 17 štátov a 15 členov posádky. Boeing havaroval po štyroch hodinách letu pri dedine Hrabove v Doneckej oblasti.



V stredu 17. júla uplynie od tejto tragédie desať rokov. Lietadlo zasiahla ruská raketa z okupovaného územia Ukrajiny 17. júla 2014.



Lietadlo v ten deň prelietalo nad územím východnej Ukrajiny ovládanej proruskými separatistami. Rusko však dodnes tvrdí, že nie je páchateľom tejto tragédie. Niekoľko dní po páde lietadla sa v svetových médiách objavili zábery, podľa ktorých mali predmetný odpaľovací systém BUK-M1 odvážať ruskí vojaci z pravdepodobného miesta činu späť do Ruska.



Medzinárodný tím vyšetrovateľov vo februári minulého roka oznámil, že pre nedostatok dôkazov pozastavuje vyšetrovanie. "Vyšetrovanie dosiahlo svoje limity, všetky stopy boli vyčerpané. Vyšetrovanie je preto pozastavené. Dôkazy nie sú dostatočné na ďalšie vyšetrovanie," uviedla vtedy holandská prokurátorka Digna van Boetzelaerová.



Holandský súd v prípade zostrelenia civilného letu MH17 nad východnou Ukrajinou odsúdil v novembri 2022 troch mužov na doživotie a jedného oslobodil. Rusi Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Ukrajinec Leonid Charčenko, ktorých súdili v neprítomnosti, boli uznaní za vinných z vraždy a úmyselného spôsobenia havárie lietadla a dostali doživotné väzenské tresty. Odsúdení majú vyplatiť pozostalým najmenej 16 miliónov eur.



Štvrtý obžalovaný, Rus Oleg Pulatov, bol oslobodený pre nedostatok dôkazov. Raketa Buk bola podľa súdu odpálená z poľa na východnej Ukrajine ovládanej proruskými separatistami. Rusko v tom čase ovládalo Doneckú ľudovú republiku (DĽR), separatistický región na východe Ukrajiny.



Na súdny proces, ktorý sa začal v marci 2020, sa nedostavil nikto z obžalovaných. Holandská prokuratúra uviedla, že raketový systém Buk pochádzal z 53. protilietadlovej raketovej brigády v ruskom meste Kursk, kam sa po zostrelení lietadla vrátil.



Najvyššie postavený obžalovaný Igor Girkin, bývalý plukovník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), bol v čase zostrelenia ministrom obrany samozvanej DĽR. Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko boli jeho podriadení. Podľa prokuratúry bol Charčenko veliteľom proruskej povstaleckej bojovej jednotky a prijímal rozkazy priamo od Dubinského.



V roku 2017 rodiny a priatelia obetí pádu lietadla odhalili v parku Vijfhuizen v blízkosti amsterdamského letiska Schiphol pamätník venovaný obetiam tejto tragédie.



Na ceremónii sa zúčastnilo približne 2000 ľudí vrátane množstva oficiálnych činiteľov, medzi nimi aj holandský kráľ Viliam Alexander s manželkou kráľovnou Máximou. Pamätník tvorí zakrivená oceľová stena s otvorom, na ktorej sú vyryté mená obetí. Okolo pomníka je zároveň symbolicky novovysadených 298 stromov - jeden za každú obeť tejto tragédie.