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Pred 100 rokmi otvorili Veľkú parížsku mešitu
Islam je aktuálne druhým najväčším náboženstvom vo Francúzsku a krajina má najväčšiu moslimskú komunitu v západnej Európe.
Autor TASR
Paríž 19. júla (TASR) - Vo francúzskom hlavnom meste pred 100 rokmi dokončili stavbu Veľkej parížskej mešity. Monumentálna stavbu vybudovali na počesť moslimských vojakov z francúzskych kolónií, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. Podľa agentúry AP je dnes neoddeliteľnou súčasťou rušnej Latinskej štvrte hlavného mesta, informuje TASR.
Rektor Veľkej parížskej mešity Chems-eddine Hafiz ju vníma ako symbol medzináboženského dialógu a rozmanitosti Francúzska, obáva sa však náboženského napätia v krajine v súvislosti s konfliktmi na Blízkom východe a polarizujúcou kampaňou pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. „Je zodpovednosťou každého vnímať moslimov ako súčasť národného spoločenstva,“ povedal.
Webová stránka parížskej turistickej kancelárie uvádza túto sunnitskú mešitu medzi hlavnými atrakciami a jej zdobenú modlitebňu pokrytú kobercami označuje za „miesto, ktoré treba vidieť“. Mešita, inšpirovaná Alhambrou v španielskej Granade, má 33 metrov vysoký minaret s výhľadom na Seinu. V mešite sa nachádza čajovňa aj parné kúpele hammam.
Mešitu sa rozhodli postaviť po prvej svetovej vojne, keďže francúzske úrady chceli uctiť „preliatu krv“ moslimských vojakov, ktorí počas prvej svetovej vojny zahynuli v zákopoch pri Verdune a inde pri obrane Francúzska, uviedol Hafiz. Väčšina z nich pochádzala z afrických kolónií.
Imám mešity počas nacistickej okupácie Paríža, Abdelkader Mesli, pomáhal ukrývať Židov a poskytoval im falošné doklady, aby ich ochránil, a neskôr bol sám deportovaný do vyhladzovacích táborov, vysvetlil rektor mešity. Prežil, ale vrátil sa v zlom zdravotnom stave a o niekoľko rokov neskôr zomrel.
„Keď bola postavená, francúzsky prezident Gaston Doumergue vydal vyhlásenie, v ktorom nám pripomenul, že rozmanitosť Francúzska môže len posilniť jeho národné spoločenstvo,“ povedal Hafiz a označil to za „krásne posolstvo“. „Verím, že politická vôľa a politické posolstvo zostali od roku 1926 nezmenené,“ uviedol. „Problém spočíva v postojoch ľudí. Aj dnes sa na moslimov páchajú protimoslimské činy. Islam je často nesprávne chápaný a rozhovory o moslimoch či islame môžu vyvolať nevraživosť,“ skonštatoval.
Islam je aktuálne druhým najväčším náboženstvom vo Francúzsku a krajina má najväčšiu moslimskú komunitu v západnej Európe.
Rektor Veľkej parížskej mešity Chems-eddine Hafiz ju vníma ako symbol medzináboženského dialógu a rozmanitosti Francúzska, obáva sa však náboženského napätia v krajine v súvislosti s konfliktmi na Blízkom východe a polarizujúcou kampaňou pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. „Je zodpovednosťou každého vnímať moslimov ako súčasť národného spoločenstva,“ povedal.
Webová stránka parížskej turistickej kancelárie uvádza túto sunnitskú mešitu medzi hlavnými atrakciami a jej zdobenú modlitebňu pokrytú kobercami označuje za „miesto, ktoré treba vidieť“. Mešita, inšpirovaná Alhambrou v španielskej Granade, má 33 metrov vysoký minaret s výhľadom na Seinu. V mešite sa nachádza čajovňa aj parné kúpele hammam.
Mešitu sa rozhodli postaviť po prvej svetovej vojne, keďže francúzske úrady chceli uctiť „preliatu krv“ moslimských vojakov, ktorí počas prvej svetovej vojny zahynuli v zákopoch pri Verdune a inde pri obrane Francúzska, uviedol Hafiz. Väčšina z nich pochádzala z afrických kolónií.
Imám mešity počas nacistickej okupácie Paríža, Abdelkader Mesli, pomáhal ukrývať Židov a poskytoval im falošné doklady, aby ich ochránil, a neskôr bol sám deportovaný do vyhladzovacích táborov, vysvetlil rektor mešity. Prežil, ale vrátil sa v zlom zdravotnom stave a o niekoľko rokov neskôr zomrel.
„Keď bola postavená, francúzsky prezident Gaston Doumergue vydal vyhlásenie, v ktorom nám pripomenul, že rozmanitosť Francúzska môže len posilniť jeho národné spoločenstvo,“ povedal Hafiz a označil to za „krásne posolstvo“. „Verím, že politická vôľa a politické posolstvo zostali od roku 1926 nezmenené,“ uviedol. „Problém spočíva v postojoch ľudí. Aj dnes sa na moslimov páchajú protimoslimské činy. Islam je často nesprávne chápaný a rozhovory o moslimoch či islame môžu vyvolať nevraživosť,“ skonštatoval.
Islam je aktuálne druhým najväčším náboženstvom vo Francúzsku a krajina má najväčšiu moslimskú komunitu v západnej Európe.