Pred 100 rokmi sa narodil Fanfán Tulipán - herec Gérard Philipe

Cannes/Bratislava 3. decembra (TASR) – Bol jedným z najpopulárnejších francúzskych hercov všetkých dôb a idolom ženských sŕdc. Väčšinou hrával postavy romantických hrdinov. Na tieto úlohy ho predurčoval jemný a nežný výraz, decentný herecký prejav, ale i schopnosť zahrať silné citové vzplanutie. Preslávila ho najmä rola vo filme Fanfán Tulipán. Od narodenia Gérarda Philipa, francúzskeho divadelného a filmového herca, uplynie v nedeľu 4. decembra 100 rokov.



Gérard Philipe sa narodil 4. decembra 1922 v Cannes. Vyrastal vo finančne zabezpečenej rodine úspešného právnika a hoteliera. Ako mladík dochádzal na hodiny herectva, ale v škole nebol príliš vzorným žiakom. V júni 1939 prepadol pri prvej časti maturitnej skúšky z filozofie, ktorú pre zápal pľúc opakoval až na ďalší rok, ale úspešne.



Od septembra 1940 na prianie rodiny začal študovať právo. Avšak v tej dobe sa prejavil jeho veľký herecký talent. Vo veku 19 rokov rozhodol osud definitívne o jeho kariére, keď debutoval na divadelných doskách v Nice.



Napriek nesúhlasu otca, štúdium práva zanechal a začal sa naplno venovať herectvu. Jeho herecká dráha sa rozvíjala rovnako úspešne na divadelných doskách, ako aj na filmovom plátne a jej výsledkom bolo množstvo stvárnených inscenácií a filmových postáv. Do jeho klasického divadelného repertoáru patrili postavy ako Rodrigo v Cidovi, Caligula v rovnomennej hre Alberta Camusa alebo Princ z Homburgu v rovnomennej dráme nemeckého autora Heinricha von Kleista.



Herec zažiaril aj vo svojej prvej veľkej filmovej úlohe v Lampinovej realizácii Idiota v roku 1946 podľa románu F.M. Dostojevského. Stvárnil knieža Myškina posadnutého túžbou konať dobro tak presvedčivo, že kritika i obecenstvo prijali film s nadšením. Onedlho svoj talent predviedol v ďalších filmoch Diabol v tele (1947), Väznica parmská (1948). Po výkone v prvej menovanej snímke obávaní francúzski kritici písali o Philipovi ako o jednom z najväčších hercov storočia.



Vynikal neobyčajným talentom a podmanivou charizmou, čo si všimli i hollywoodski filmári. Herec ich však odmietal so slovami, že on chce robiť umenie. V roku 1952 stvárnil Philipe svoju najslávnejšiu úlohu Fanfána Tulipána v rovnomennej romantickej komédii Fanfán Tulipán (1952), v ktorej sa predstavil po boku talianskej hereckej legendy Giny Lollobrigidy.



Po tejto nezabudnuteľnej úlohe sa stal obdivovanou hviezdou, po ktorej až do jeho predčasnej smrti šaleli davy. Vo svojich ďalších filmoch hrával väčšinou postavy romantických hrdinov. V tejto polohe sa predstavil napríklad v snímkach Diablova krása (1950) či Veľké manévre (1955). Herec si zahral aj Juliana Sorela vo filmovej verzii Stendhalovho románu Červený a čierny (1954).



Vo filme režiséra Jacqua Beckera Milenci z Montparnassu (1958) stvárnil maliara Modiglianiho. Majstrovsky vystihol maliarovu umeleckú genialitu i osud ľudskej trosky. Potom sa opäť vrátil k Dostojevskému vo filme Hráč (1958) v réžii Clauda Autanta-Laru. Medzi jeho posledné filmy patrili Nebezpečné známosti (1959) a Horúčka stúpa v El Pao (1959). Ich premiér sa už nedožil.



Gérard Philipe počas kariéry často cestoval a 31. marca 1955 navštívil aj Bratislavu, kde sa stretol s umeleckým kolektívom zo SĽUKu v Rusovciach.



Viaceré média a poprední slovenskí herci vďaka výkonom vo filmoch a aj istej fyzickej podobe sa o slovenskej hereckej legende Ivanovi Mistríkovi vyjadrovali ako o slovenskom Philipovi. "Neviem či sa konkrétne osobne stretli. Ale so súborom sa stretli, keď hrali Théâtre National Populaire Cida (Caligula) v Národnom divadle. Philipe tam hral hlavnú postavu Cida a potom v hoteli Carlton bolo stretnutie súboru Novej scény a Národného divadla. Dokonca bola taká snaha, keď Philipe zomrel a mal roztočený jeden film, tak z Francúzska chceli, aby to môj brat Ivan nakrútil za neho. Ale naši ho vtedy nepustili do zahraničia," povedal pre TASR mladší brat Ivana Mistríka - 80-ročný herec Novej scény v Bratislave Ján Mistrík.



Správa o smrti Philipa prišla v roku 1959. Mal vtedy len 36 rokov a bol na vrchole hereckej kariéry. Zomrel 25. novembra 1959 v Paríži, krátko potom, ako mu pri operácii objavili rakovinu v pokročilom štádiu.



Jeho ho manželka – herečka a spisovateľka Nicole Fourcadeová, známa pod pseudonymom Anne Philipová, po jeho úmrtí napísala o ňom dve knihy.



Na jeho počesť a pamiatku je vo Francúzsku každoročne udeľovaná filmová Cena Gérarda Philipa nádejným začínajúcim hercom. Jeho meno nesie mnoho divadiel, divadelných škôl i festival.