Pred 100 rokmi sa narodil herec a komik Peter Sellers
Peter Sellers sa naozaj stal jedným z najvýraznejších a najobľúbenejších komikov svojej doby.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) – Britský herec a komik Peter Sellers bol hviezdou od narodenia. Traduje sa, že ho rodičia priniesli na divadelné javisko ako dvojtýždňové bábätko, pričom jeho otec hrdo vyhlásil: „Možno držím v rukách budúceho predsedu vlády humoru.“
Peter Sellers sa naozaj stal jedným z najvýraznejších a najobľúbenejších komikov svojej doby. Nezmazateľne sa do pamäti divákov zapísal ako inšpektor Clouseau zo série komédií o Ružovom panterovi. Hoci sa o ňom hovorilo, že je ešte väčším talentom, než Charlie Chaplin, cítil neustále frustráciu. Zložitá povaha v kombinácii s užívaním alkoholu a drog sa podpísala na jeho zdraví i na predčasnom konci jeho života.
„Bol vždy niekým, ale nikdy sám sebou. Jeho prekliatím bolo, že sa bál vlastného života,“ povedal o ňom legendárny režisér Stanley Kubrick.
V pondelok 8. septembra uplynie 100 rokov od narodenia herca Petra Sellersa.
Richard Henry Sellers sa narodil 8. septembra 1925 v mestečku Southsea v hampshirskom kniežatstve. Menom Peter ho volali rodičia podľa staršieho syna, ktorý sa narodil mŕtvy. Sellersa v detstve táto skutočnosť hlboko zasiahla a po celý život zápasil s pocitom, že je iba náhradník.
Narodil sa do známej cirkusovej resp. varietnej rodiny. Mal blízky vzťah so svojou matkou Peg. Otec William bol na syna prísny a vyčítal mu lenivosť. Predpovedal mu, že sa neuživí ani ako zametač. A cesta Petra Sellersa k divadlu naozaj viedla cez pomocné profesie – možno aj preto, že v školských laviciach vydržal len do svojich štrnástich rokov.
Istý čas sa zaujímal o fotografovanie, pomýšľal tiež na novinársku profesiu. Druhú svetovú vojnu strávil v umeleckom telese britskej Royal Airforce (RAF), pričom sa dostal do Indie či na Ďaleký Východ a zabával vojakov imitovaním dôstojníkov.
V mladosti imitoval súkromného detektíva, či telefonoval do BBC a napodobňoval hlasy známych hercov s odporúčaním, aby angažovali nesmierne talentovaného Petra Sellersa. Podvod vyšiel najavo, no rozhlas dal Sellersovi šancu a tým sa začala jeho umelecká dráha. Počas prvých dvoch rokov účinkoval v 250 programoch.
S kolegami Harrym Secombom a Spikeom Milliganom tvoril sedem rokov populárny rozhlasový kabaret The Goon Show. V roku 1950 sa tiež prvý raz objavil pred kamerou v neveľmi vydarenom dobrodružnom filme Čierna ruža.
Šancu predviesť svoje všestranné herecké umenie Sellers dostal v roku 1955 v komédii Päť lupičov a stará dáma. Zhodou okolností hral vo filme aj Herbert Lom, pôvodom český herec, ktorý sa stal Sellersovým hereckým partnerom vo všetkých panterovských komédiách. V roku 1959 si Sellers zahral hneď tri úlohy vo filme Myš, ktorá revala – v komédii o fiktívnom alpskom kniežatstve Grand Fenwick, ktoré vyhlási vojnu Spojeným štátom americkým.
Režisér Stanley Kubrick ho v roku 1962 obsadil do filmu Lolita. Kubricka nadchlo Sellersovo herecké umenie, a tak mu ponúkol trojrolu vo svojom ďalšom filme Dr. Divnoláska, alebo ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu (1964). Vďaka úspešnej snímke bol Sellers nominovaný na Oscara.
V tom čase a s približne tromi desiatkami nakrútených filmov, začala sa pre Sellersa nová kapitola, ktorá ho vyniesla medzi hereckú špičku. V roku 1963 sa prvý raz objavil ako popletený inšpektor Clouseau v komédii Ružový Panter, ktorú nakrútil Blake Edwards. Sellers zaujal divákov natoľko, že všetky ďalšie pokračovania stáli už iba na ňom.
Edwards v roku 1964 pohotovo nakrútil film Komisár Clouseau na stope (1964). Tu sa tiež objavujú dve postavy, ktoré Clouseaua sprevádzajú v ďalších dieloch: japonský sluha Kato (Burt Kwouk), a inšpektorov neurotický nadriadený Dreyfus (Herbert Lom).
V tom čase však herca postihli početné zdravotné problémy a séria srdcových záchvatov. Po filmoch Čo je nové mačička (1965), Hon na lišiaka (1967) a absurdnej nie celkom pochopenej recesii Casino Royal (1967) Edwards obsadil Sellersa do filmu Večierok (1968).
Napriek konfliktom medzi hercom a režisérom sa po čase obaja vrátili k spolupráci, aby vznikli ďalšie pokračovania panterovskej série: Návrat ružového pantera (1975), Ružový panter znovu zasahuje (1976) a Pomsta ružového pantera (1978).
V roku 1977 prekonal Sellers ďalší ťažký infarkt, po ktorom jeho srdcu musel pomáhať kardiostimulátor. V tomto čase prijal úlohu mentálne zaostalého záhradníka Chaunceyho vo filme Bol som pritom (1979), ktorý nakrútil režisér Hal Ashby. Postava človeka, ktorý žil v izolácii a svet poznal len z televízie, dala Sellersovi možnosť vyniknúť aj v polohe dramatického herca. Vyniesla mu druhú nomináciu na Oscara, napokon však u poroty zabodovala dráma Cramerová versus Cramer.
Keď sa mal Peter Sellers v Londýne 25. júla 1980 stretnúť s kolegami z The Goon Show, s ktorými začínal, spoločnej večere sa už nedožil. V hoteli dostal 22. júla infarkt, ktorému podľahol 24. júla 1980.
Peter Sellers bol štyrikrát ženatý, mal tri deti. „Myslím si, že nestačí mať talent. Musíte svoj talent vedieť zvládnuť. A to Peter podľa mňa nedokázal,“ povedal o slávnom hercovi režisér Peter Hall.
Zdroj: csfd.cz, seznam.cz
