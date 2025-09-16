< sekcia Zahraničie
Pred 100 rokmi sa narodil kráľ blues B. B. King
Na hudobnej scéne sa začal pohybovať koncom 40. rokov minulého storočia.
Autor TASR
Las Vegas 15. septembra (TASR) - Je považovaný za kráľa bluesu. Na hudobnej scéne pôsobil viac než 70 rokov. Získal 15 cien Grammy, vydal viac než 40 štúdiových albumov a svoju gibsonku volal Lucille. V roku 1998 koncertoval aj na Slovensku. Od narodenia amerického speváka a skladateľ B. B. Kinga, ktorý inšpiroval stovky nielen bluesových, ale i rockových hudobníkov na čele s Ericom Claptonom, uplynie v utorok 16. septembra 100 rokov.
Na hudobnej scéne sa začal pohybovať koncom 40. rokov minulého storočia. Začínal v baroch a na uliciach. Ako dídžej dostal prezývku „Beale Street Blues Boy“ (bluesový chlapec z ulice Beale Street), neskôr skrátenú na B. B. Prvý album Singin' the Blues vydal v roku 1957. Magazín Rolling Stone ho v roku 2011 zaradil na šieste miesto v rebríčku 100 najlepších gitaristov všetkých čias. Od roku 1975 až do smrti žil v Las Vegas.
Riley B. King sa narodil 16. septembra 1925 na bavlníkovej plantáži v meste Itta Bena v americkom štáte Mississippi. V mladosti spieval v gospelovom zbore. Prvé tri akordy ho naučil miestny kňaz a prvú gitaru mu kúpil jeho zamestnávateľ za 15 dolárov. Jeho štýl hry na gitare ovplyvnil T-Bone Walker, jeho bratranec Bukka White a jazzoví gitaristi ako Django Reinhardt a Charlie Christian.
Zaviedol sofistikovaný štýl sólovej hry založený na plynulom ohýbaní strún, gracióznom vibrate a staccato brnkaní, ktorý ovplyvnil mnohých neskorších hráčov na elektrickú gitaru v štýle blues.
Stal sa jedným z najvýznamnejších R&B hudobníkov. Na pôsobivom zozname hitov z jeho dielne sú piesne You Know I Love You, Woke Up This Morning, Please Love Me, When My Heart Beats Like a Hammer, Whole Lotta Love, Bad Luck, Sweet Little Angel, On My Word of Honor či Please Accept My Love.
Jeho prelomovým a zásadným albumom sa stal Live at the Regal (1964). Vďaka cover verzii piesne Raya Hawkinsa s názvom The Thrill Is Gone (1969), ktorá mu vyniesla prvú Grammy, sa po prvý raz dočkal úspechu v inej než bluesovej oblasti. Pieseň sa stala hitom R&B aj popových hitparád, čo bola pre R&B umelca ojedinelá záležitosť. Veľkú popularitu si King získal aj tým, že začínal netrpezlivo očakávané americké turné skupiny The Rolling Stones v roku 1969.
Jeho najsilnejšie štúdiové albumy tejto éry boli tie, ktoré sa najviac snažili napodobniť zážitok z koncertov. Obzvlášť pozoruhodný bol kritikou uznávaný album Live in Cook County Jail (1971). Komerčný úspech dosiahol aj prostredníctvom série hviezdnych spoluprác. S írskou skupinou U2 nahral singel When Love Comes to Town (1988), ktorý sa objavil na ich albume Rattle and Hum. Na albume Deuces Wild (1997) King oslovil umelcov ako Van Morrison, Bonnie Raittová a Eric Clapton, aby vytvorili fúziu bluesu, popu a country, ktorá dominovala bluesovým rebríčkom takmer dva roky
Clapton a King spolupracovali na priamočiarejšom bluesovom albume Riding with the King (2000). Popovú mágiu znovu zachytil albumom B. B. King & Friends: 80 (2005), oslavou svojich 80. narodenín, na ktorom účinkovali Sheryl Crowová, John Mayer a Elton John. Vo veku 80 rokov vystúpil King v roku 2006 v sheffieldskej Hallam aréne. Bol to úvodný koncert jeho rozlúčkového turné v Spojenom Kráľovstve a Európe. Na tomto turné si s ním zahral bluesman a rocker Gary Moore, s ktorým spolupracoval aj na piesni Since I Met You Baby. Britskú časť turné zakončil 4. apríla na štadióne v londýnskom Wembley.
Späť do Európy sa vrátil o tri mesiace. Vo Švajčiarsku si zahral dvakrát na 40. ročníku jazzového festivalu v Montreux a o pár dní vystúpil na festivale Blues at Sunset v Zürichu. Európsku časť svojho rozlúčkového turné zakončil 19. septembra 2006 v Luxemburgu.
King sa vrátil ku svojim koreňom s albumom One Kind Favor (2008), zbierkou piesní zo 40. a 50. rokov 20. storočia, vrátane bluesových klasík od interpretov ako John Lee Hooker a Lonnie Johnson. Na jednoduchých štvorhlasných aranžmánoch albumu produkovaného T Boneom Burnettom sa ku Kingovi pridali stály klavirista z New Orleans Dr. John, štúdiový bubeník Jim Keltner a basgitarista Nathan East. Album Kingovi vyniesol jeho poslednú cenu Grammy za najlepší tradičný bluesový album.
King získal množstvo ocenení a vyznamenaní. V roku 1980 ho uviedli do Bluesovej siene slávy. O sedem rokov neskôr získal cenu Grammy za celoživotné dielo a uviedli ho do Rockandrollovej siene slávy. King tiež získal Národnú medailu umenia (1990) a bol držiteľom ocenenia Kennedyho centra (1995). S Davidom Ritzom napísal autobiografiu Blues All Around Me (1996) a v roku 2008 otvorili Múzeum B. B. Kinga v Indianole v štáte Mississippi. V 80. rokoch mu diagnostikovali cukrovku 2. typu.
B. B. King zomrel 14. mája 2015 vo veku 89 rokov v Las Vegas v americkom štáte Nevada.
