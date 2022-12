Pred 100 rokmi sa narodil L.Freud, portrétoval aj kráľovnú Alžbetu II.

Berlín/Bratislava 7. decembra (TASR) - Patril k najvýraznejším osobnostiam britského výtvarného umenia po druhej svetovej vojne. Jeden z jeho najznámejších obrazov - Spiaca vedúca úradu sociálnej starostlivosti - vydražili počas jeho života za 33,6 milióna amerických dolárov, čím sa toto dielo stalo najdrahším predaným obrazom žijúceho umelca. Od narodenia maliara Luciana Freuda, vnuka zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda, uplynie vo štvrtok 8. decembra 100 rokov.



Lucian Freud sa narodil 8. decembra 1922 v Berlíne. Jeho otec bol najmladší syn psychoanalytika a psychiatra Sigmunda Freuda. Matka pochádzala z rodiny obchodníka z obilím. Keď mal budúci maliar 11 rokov, emigrovala rodina v roku 1933 do Spojeného kráľovstva. Britské občianstvo nadobudol o šesť rokov neskôr, keď v roku 1939 začal študovať na Central School of Art and Crafts v Londýne, kde však strávil iba jeden semester. Prešiel totiž na inú výtvarnú školu - East Anglian School of Painting and Drawing.



Začiatkom druhej svetovej vojny, v roku 1941, sa dobrovoľne prihlásil do armády, ale zakrátko ochorel a bol z vojenskej služby prepustený. V rokoch 1942 - 1943 študoval umenie na Goldsmiths College, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity. Od roku 1943 žil a tvoril v Londýne a o rok neskôr mal už prvú samostatnú výstavu.



Po druhej svetovej vojne žil krátko v Paríži a na gréckom ostrove Paros. Koncom 40. rokov minulého storočia stál pri vzniku výtvarného zoskupenia známeho ako Londýnska škola, ktorého členmi boli umelci ako Francis Bacon či David Hockney. Od roku 1949 do roku 1954 vyučoval na Slade School of Fine Arts v Londýne.



Na začiatku svojej tvorby bol ovplyvnený surrealizmom, ale postupne sa vypracoval na maliara oceňovaných realistických aktov a portrétov. Viacerí kritici ho označovali za Rembrandta 20. storočia, alebo maliara posadnutého ľudským telom. Jeho akty boli však aj nemilosrdné, lebo postavy zobrazoval so všetkými ich nedokonalosťami.



Maľoval nielen známe osobnosti ako britská kráľovná Alžbeta II., modelky Kate Mossová a Jerry Hallová, ale aj bežných ľudí či vlastné dcéry. Portrét Alžbety II. namaľoval v roku 2001 na jej vlastnú žiadosť. Dielo však vyvolalo rozruch, lebo britská panovníčka podľa mnohých pripomínala muža.



Aj okolo portrétovania Kate Mossovej kolovalo viacero historiek, predovšetkým o pohoršení maliara z toho, že modelka prichádzala neskoro na sedenia do ateliéru. Spoluprácu s ňou označil za nočnú moru.



Medzi jeho najznámejšie diela patrí obraz nahej obéznej ženy ležiacej na gauči s názvom Spiaca vedúca úradu sociálnej starostlivosti (Benefits Supervisor Sleeping). V roku 2008 ho vydražili v aukčnej sieni Christie’s v New Yorku za 33,6 milióna amerických dolárov, čím sa maľba stala najdrahšie predaným dielom žijúceho umelca.



Prvou maliarovou manželkou bola Kitty Garmanová, dcéra sochára Jacoba Epsteina, s ktorou mal dve dcéry. Prvá manželka mu napríklad sedela ako modelka pri známom obraze Dievča s bielym psom (Girl with a white dog, 1951). Druhou manželkou, s ktorou bol ženatý šesť rokov, bola spisovateľka Lady Caroline Blackwoodová.



Lucian Freud, nositeľ Radu spoločníkov cti (Order of the Companions of Honour, 1983) a Radu Za zásluhy (Order of Meri, 1993), zomrel 20. júla 2011 v Londýne vo veku 88 rokov.