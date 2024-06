Pred 100 rokmi sa narodil Lumet, v jeho filme si zahral aj J. Voskovec

Philadelphia/Bratislava 24. júna (TASR) - Nakrútil viac ako 40 filmov a v jednom z nich - Dvanásť rozhnevaných mužov - si zahral aj český herec a legendárny komik Jiří Voskovec. Medzi ďalšie známe snímky Sidneyho Lumeta patria Serpico, Psie popoludnie, Vražda v Orient Exprese či Súmrak nad Manhattanom.



V utorok 25. júna uplynie 100 rokov od narodenia amerického filmového a divadelného režiséra, päťkrát nominovaného na Oscara.



Sidney Lumet sa narodil 25. júna 1924 vo Philadelphii, ale vyrastal v New Yorku, presnejšie v štvrti Lower East Side na Manhattane. Pochádzal zo židovskej umeleckej rodiny. Jeho otec bol divadelný herec a režisér pôsobiaci v židovskom divadle Yiddish theatre a matka bola herečka a tanečnica. Obidvaja rodičia prišli do Spojených štátov amerických z Poľska.



Aj budúci filmový režisér už ako malé dieťa začínal na divadelných doskách v Yiddish theatre. Divadelné herectvo aj študoval na Professional Children's School v New Yorku. Ako 11-ročný si v roku 1935 zahral v krátkom filme Papirossen, čo v jazyku jidiš znamená cigarety. O štyri roky neskôr ako 15-ročný účinkoval v celovečernom filme One Third of a Nation.



Jeho začínajúcu hereckú kariéru prerušila druhá svetová vojna, počas ktorej strávil štyri roky v americkej armáde. Po skončení vojny sa vrátil k divadelnému umeniu, venoval sa divadelnej réžii, stál pri vzniku zoskupenia Off-Broadway, ktoré určitý čas aj viedol a vyučoval herectvo na High School of Performing Arts.



Začiatkom 50. rokov minulého storočia začal pracovať ako pomocný televízny režisér stanice CBS. Zakrátko sa vypracoval na renomovaného televízneho režiséra, nakrútil napríklad viac ako 100 epizód televízneho seriálu Danger.



V roku 1957 nakrútil prvý celovečerný film Dvanásť rozhnevaných mužov (12 Angry Men). V dráme, v ktorej má 12 porotcov jednomyseľne rozhodnúť o vine či nevine mladého muža obvineného z vraždy svojho otca, si zahral aj český herec a legendárny komik Jiří Voskovec, známy zo spolupráce s nemenej slávnym Janom Werichom. Lumetovu debutovú snímku ocenili Zlatým medveďom v kategórii najlepší film na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne známom ako Berlinale.



Aj jeho filmy zo 60. rokov minulého storočia zaznamenali uznanie divákov či kritikov. Najmä vojnová dráma Pahorok (The Hill, 1965), ktorá bola sfilmovanou rovnomennou verziou románu od Raya Rigbyho. Ten sa podieľal aj na scenári, ktorý ocenili na filmovom festivale v Cannes a hlavnú postavu stvárnil Sean Connery, známy filmový agent 007. Conneryho obsadil Lumet aj do trileru z roku 1971 The Anderson Tapes (Andersonove nahrávky) a tiež do kriminálnej drámy The Offence (1973).



Dve nominácie na Oscara dosiahla dnes už kultová Lumetova detektívna snímka Serpico (1973), v ktorej hlavnú postavu neúplatného policajta stvárnil Al Pacino. Ten za svoj herecký výkon dostal Zlatý glóbus.



Päť nominácií na Oscara si vyslúžil Lumetov film Vražda v Orient Exprese (Murder on the Orient Express, 1974). V sfilmovanej verzii románu britskej spisovateľky Agathy Christie si jednu z úloh zahrala švédska herečka Ingrid Bergmanová, ktorú ocenili Oscarom za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe.



Al Pacino stvárnil hlavnú postavu aj v ďalšej Lumetovej kriminálnej dráme Psie popoludnie (Dog Day Afternoom, 1975). Za svoj výkon dostal cenu BAFTA či Striebornú mušľu na Medzinárodnom filmovom festivale v San Sebastiane.



Ani Paul Newman neodmietol spoluprácu s Lumetom, keď prijal hlavnú postavu právnika v osobnej a profesionálnej kríze v jeho dráme dráme Rozsudok (The Verdict, 1982).



Aj nemenej známe hollywoodske hviezdy Richard Gere či Gene Hackman si zahrali v Lumetovej dráme z roku 1986 Moc (Power). Andy Garcia si zase úlohu právnika strihol v kriminálnej dráme Súmrak nad Manhattanom (Night Falls on Manhattan, 1996).



V roku 2005 Lumeta ocenili Oscarom za celoživotné dielo. O dva roky neskôr nakrútil svoj posledným film Než diabol zistí, že si mŕtvi (Before the Devil Knows You´re Dead), do ktorej obsadil hercov ako Philip Seymour Hoffman či Ethan Hawke.



Sidney Lumet, majster kriminálnych drám, zomrel 9. apríla 2011 v New Yorku.