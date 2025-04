Pred 100 rokmi sa narodil Otto Šimánek alias Pan Tau

Třešť/Bratislava 27. apríla (TASR) – Pán a niekedy aj panáčik v obleku s motýlikom, s dáždnikom v ruke a v klobúku, ktorý má čarovnú moc - Pan Tau bol postavou, ktorou sa český herec Otto Šimánek zapísal do pamäti a do sŕdc celých generácií detských i dospelých divákov. A pretože Pan Tau nerozprával, ale miesto toho stváral žartovné kúsky a plnil želania svojich malých kamarátov, jeho sláva prekročila hranice vtedajšieho Československa.



Na vzniku prvého dielu legendárneho seriálu sa podieľal producent Carlo Ponti, manžel herečky Sofie Lorenovej. Ostatných 33 častí vzniklo v spolupráci Československej televízie a rakúskych či nemeckých partnerov.



Otto Šimánek odjakživa inklinoval k pantomíme a k úspornému hereckému prejavu, ktorého ťažisko spočíva v pohybe a gestách. Svojou pohybovou zdatnosťou a kultivovanosťou tak bol pre rolu Pána Tau ako stvorený. Zároveň však bol žiadaným divadelným a filmovým hercom. Účinkoval v dvoch stovkách filmov a seriálov, i keď išlo zväčša o menšie, epizódne postavy – až na niekoľko výnimiek.



Od narodenia obľúbeného českého herca Otta Šimánka uplynie v pondelok 28. apríla okrúhlych sto rokov.



Otto Šimánek sa narodil 28. apríla 1925 v Třešti neďaleko Jihlavy. Vyrastal v neďalekej dedinke Stajiště. Počas druhej svetovej vojny sa v Prahe vyučil za elektromechanika, od detstva ho však bavilo divadlo. Hrával v ochotníckych súboroch, neskôr už ako profesionálny herec vystriedal viacero divadiel – medzi nimi Divadlo mladých pionýrů, či Divadlo pod Plachtou, ktoré založil Jindřich Plachta.



Sedem sezón (1947 – 1954) pobudol v Divadle pracujících v Zlíne, pôsobil v ostravskom Štátnom divadle (1954 – 1958), aby sa napokon jeho domovskou scénou stali Městská divadla pražská (1958 – 1990).



Vďaka skvelej pohybovej kultúre a nadaniu na pantomímu si Šimánka všimli aj filmári. Objavil sa v povojnovej americkej snímke 13 Rue Madeleine (1947), v krátkom filme I andělé ztrácejí trpělivost (1949) a v budovateľskej úderke Botostroj (1954).



Zlom nastal v roku 1958, kedy ho mág českej fantasy Karel Zeman obsadil do svojej sfilmovanej verneovky Vynález skázy a Vojtěch Jasný mu zasa ponúkol rolu v poviedkovom filme Touha. Od tých čias nakrúcal niekedy aj desať filmov ročne. Hral v kriminálkach Kde alibi nestačí (r. Vladimír Čech, 1961) alebo Strach (r. Petr Schulhoff, 1963), v sci-fi komédii Kdo chce zabít Jessii? (r. Miloš Macourek, 1966) a v paródii Fantom z Morrisvillu (r. Bořivoj Zeman, 1966). Ako opitý a neverný manžel sa mihol v komédii Světáci (r. Zdeněk Podskalský, 1969).



V tom čase však už vznikal legendárny seriál Pan Tau, pod ktorý sa podpísali scenárista Ota Hofman a režisér Jindřich Polák. Po prvom dieli Pan Tau a první dobrodružství, ktorý v roku 1966 vznikol v koprodukcii s Talianskom a dokonca i s účasťou talianskych hercov, nasledovali ďalšie farebné časti v troch sériách.



V rokoch 1969 – 1972 bolo nakrútených prvých trinásť stredometrážnych filmov pre kino i televíziu. Nasledovali ďalšie dve televízne série s trinástimi dielmi (1973 – 1975) a siedmimi (1978 – 1979). Na úspešný seriál nadviazali celovečerné snímky Poplach v oblacích a Od zítřka nečaruji (1978) či samostatný Pan Tau (1988), ktorý však bol príbehom nielen rozprávkovej postavičky, ale aj trpkou reflexiou života jej hereckého protagonistu.



Väčší priestor dostal Šimánek ako továrnik Keletti v crazy komédii Pane, vy jste vdova! (r. Václav Vorlíček, 1970), či americký turista v komédii Zítra vstanu a opařím se čajem (r. Jindřich Polák, 1977). Dvojica Hofman – Polák ho angažovala aj do snímky Lucie, postrach ulice (1980), úspešného seriálu Návštěvníci (1983) a do série o inteligentných chobotniciach – Chobotnice z II. patra (1986).



Hoci toho Pan Tau veľa nenahovoril, jeho predstaviteľ Otto Šimánek sa venoval aj práci pre rozhlas a dabing - okrem iného jeho hlasom hovorí nemecký herec Rolf Hoppe ako kráľ v rozprávke Tři oříšky pro Popelku (r. Václav Vorlíček, 1973).



Otto Šimánek v sedemdesiatych rokoch ovdovel, jeho druhou manželkou sa stala kostýmová výtvarníčka a scénografka Ludmila Muchová. Populárny a nezabudnuteľný Pan Tau podľahol početným zdravotným problémom 8. mája 1992.



V rodnej obci Třešť ho návštevníkom pripomína socha na autobusovej stanici. Príbehy o čarovnej postavičke, ktorá poklopkaním na klobúk robí zázraky na počkanie - a niekedy aj menšie katastrofy - fascinujú deti dodnes.











