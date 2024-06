Pred 100 rokmi sa narodil americký prezident George H. W. Bush

Milton/Bratislava 12. júna (TASR) - V stredu 12. júna uplynie 100 rokov od narodenia 41. amerického prezidenta Georgea Herberta Busha, resp. Georgea Busha staršieho. TASR v tejto súvislosti prináša dokumentačný materiál



George H. W. Bush bol prezidentom Spojených štátov amerických (USA) v rokoch 1989 - 1993. Vo funkcii hlavy štátu vystriedal Ronalda Reagana. Počas jeho prezidentského pôsobenia sa skončila studená vojna a zrútila sa železná opona.



Bol prvým a jediným americkým prezidentom, ktorý navštívil Československo. Zásadne sa podieľal na vytvorení medzinárodnej koalície proti irackej anexii Kuvajtu, ktorá viedla k vojne v Perzskom zálive. Prezidentom USA bol v rokoch 2001 - 2009 aj jeho syn George Walker Bush.



George Herbert Walker Bush sa narodil 12. júna 1924 v Miltone v štáte Massachusetts. Vyrastal v rodine investičného bankára a amerického senátora za štát Connecticut. Do dospievania budúceho amerického prezidenta zasiahla druhá svetová vojna a predovšetkým japonský útok na americkú námornú základňu Pearl Harbor zo 7. decembra 1941.



George H. W. Bush tom čase dokončoval štúdium na Philips Academy a rozhodol sa vstúpiť do americkej armády. Absolvoval vojenský výcvik a stal sa pilotom torpédového bombardéra a zúčastnil sa na bojoch v Pacifiku. Ako najmladší letec námorníctva USA sa zúčastnil 58 útočných misií. Na začiatku septembra 1944 prežil ako jediný z posádky bombardéra zostrelenie Japoncami. Za jeho vojenskú službu ho ocenili krížom za hrdinstvo. V roku 1945 sa oženil s Barbarou Piercovou a následne absolvoval aj štúdium na Yaleovej univerzite. Po skončení štúdia úspešne pôsobil v ropnom biznise.



Politike v rámci Republikánskej strany sa začal intenzívne venovať na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. V rokoch 1966 - 1970 bol členom snemovne reprezentantov. Od roku 1970 do roku 1973 bol stálym zástupcom USA v Organizácii Spojených národov (OSN). Ako vedúci styčného úradu USA v Číne pôsobil v rokoch 1974 - 1975. Na čele Ústrednej spravodajskej služby (CIA) ako riaditeľ stál v rokoch 1976 - 1977.



Na post prezidenta USA kandidoval za Republikánsku stranu prvýkrát v roku 1980, v republikánskych primárkach ho však porazil Ronald Reagan. Po volebnom víťazstve Reagana prevzal George Herbert Walker Bush v januári 1981 úrad viceprezidenta USA a stal sa aj predsedom Senátu.



Prezidentom USA sa George Herbert Walker Bush oficiálne stal 20. januára 1989, keď v prezidentských voľbách v roku 1988 porazil demokratického guvernéra štátu Massachusetts Michaela Dukakisa.



Ako prezident čelil dramaticky sa meniacemu svetu. Po 40 rokoch sa totiž skončila studená vojna, padol Berlínsky múr v Nemecku, rozpadol sa Sovietsky zväz. Počas jeho funkčného obdobia sa pred súd v USA dostal aj panamský diktátor a generál Manuel Noriega, ktorý bol považovaný za drogového bosa.



V roku 1990 ako jediný americký prezident USA v histórii navštívil Československo. Predniesol prejav na pražskom Václavskom námestí a do Prahy priniesol aj kópiu Zvonu slobody.



Najvýznamnejšiu úlohu ako prezident zohral po invázii vojsk vtedajšieho irackého prezidenta Saddáma Husajna do Kuvajtu v auguste 1990. Iracká armáda obsadila krajinu a kuvajtský emir utiekol do USA. Anexiu Kuvajtu odmietlo OSN aj Arabská liga.



George Herbert Walker Bush, resp. George Bush starší, sa výraznou mierou podieľal na vytvorení spojeneckej koalície, ktorú tvorili hlavne USA, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Austrália, Saudská Arábia, Egypt, Sýria a ďalších viac ako 20 štátov. Na operácii Púštna búrka, ktorá sa začala 17. januára 1991 sa zúčastnilo 425.000 amerických vojakov. Kuvajt oslobodili 26. februára 1991.



Napriek popularite a medzinárodným diplomatickým úspechom sa prezident Bush starší ťažko vyrovnával s problémami na domácej pôde, s upadajúcou ekonomikou, vysokým deficitom či rastom násilia v USA. Aj preto ho v prezidentských voľbách v roku 1992 porazil kandidát Demokratickej strany Bill Clinton.



George Herbert Walker Bush zomrel 30. novembra 2018 vo veku 94 rokov. Republikánskym prezidentom USA, 43. poradí, bol v rokoch 2001 - 2009 aj jeho najstarší syn George W. Bush. Jeho ďalší syn Jeb Bush zastával zasa v rokoch 1999 - 2007 post guvernéra amerického štátu Florida.