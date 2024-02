Pred 100 rokmi sa prezident USA prihovoril cez rozhlas z Bieleho domu

Washington/Bratislava 22. februára (TASR)- Každý rok získavajú narodeniny Georgea Washingtona širšie uznanie, pretože majú viac ako národný význam. Stáva sa čoraz viac svetovou postavou, ktorá zasahuje do všetkých krajín a je uznávaný všetkými ľuďmi. Je univerzálny ako pravda. Veľké miesto, ktoré zastáva v dejinách, je čoraz jasnejšie, keď ho môžeme porovnávať so všetkými ostatnými, ktorí vtlačili svoju pečať do záležitostí ľudstva.



Toto sú slová, ktorými 22. februára 1924, odštartoval éru pravidelného rozhlasového príhovoru k občanom dnes už pomerne málo známy 30. americký prezident Calvin Coolidge priamo z Bieleho domu pri príležitosti výročia narodenia prvého amerického prezidenta. Hlavou Spojených štátov bol Coolidge v rokoch 1923 až 1929. Vo štvrtok 22. februára uplynie 100 rokov od jeho rozhlasového príhovoru.



Coolidgea označovali za majstra úspornej rétoriky a človeka ohromnej osobnej zdržanlivosti. Vo svojej dobe bol v americkej verejnosti nesmierne populárny. Neskôr jeho povesť upadla, keď v 30. rokoch demokrati vinili Coolidgea z toho, že jeho politika spôsobila Veľkú hospodársku krízu. V skutočnosti ale Coolidge odišiel z Bieleho domu pol roka pred prepadom na newyorskej burze v roku 1929.



Prvý rozhlasový prijímač sa dostal do prezidentského Bieleho domu vo Washingtone pred vyše 100 rokmi 8. februára 1922. Rozhlas bol v tom čase najhorúcejšou novinkou moderných technológií.



Rozhlasoví spíkri a účinkujúci napriek tomu, že ich nebolo vidno, mali na sebe slávnostné oblečenie. Rozhlasové stanice mali vlastné orchestre a dramatické družiny. Okolo prijímačov sa združovali skupinky fanúšikov, ktorí každý týždeň počúvali obľúbené relácie.



Rádio nainštalovali námornícki experti v knižnici na druhom poschodí Bieleho domu v čase, keď tam pôsobil Warren G. Harding, 29. prezident USA.



Hlas prvého prezidenta vysielaný rádiom prvýkrát zaznel v júni 1922. Harding sa prihovoril davu v Baltimore pri pamätníku Francisa Scotta Keya, ktorý napísal text piesne "The Star-Spangled Banner", ktorá sa stala americkou hymnou.



O dva roky predniesol 30. americký prezident Calvin Coolidge prvý prejav priamo z Bieleho domu. Vysielalo ho vtedy 42 rozhlasových staníc od pobrežia k pobrežiu. Rozhlas zohral významnú úlohu aj počas jeho predvolebnej kampane, keď obrovské auditórium mohlo v noci pred voľbami v rozhlase počúvať jeho posledný prejav. Rozhlas sa tak stal aj prostriedkom politického boja.



Dodnes rozhlas vysiela prejavy amerických prezidentov, hoci prevažná väčšina ľudí ich sleduje už v televízii. Prvým prezidentom USA, ktorý prehovoril v televízii, bol Franklin Delano Roosevelt v roku 1939. V televízii sa prvýkrát objavil prenos z prezidentskej prísahy Harryho Trumana v roku 1949. Inauguráciu Billa Clintona v roku 1997 bolo prvýkrát možné sledovať aj na internete.