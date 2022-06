Pred 100 rokmi zaznel v rádiu hlas prezidenta Warrena G. Hardinga

Baltimor/Bratislava 14. júna (TASR) – Najrýchlejší pokrok v komunikácii amerických prezidentov s verejnosťou nastal v 20. storočí vďaka masovokomunikačným prostriedkom ako rozhlas či televízia. Bol to práve prejav 29. amerického prezidenta a republikána Warrena Gamaliela Hardinga v Baltimore v roku 1922, ktorý odštartoval verejné prejavy politikov prostredníctvom rádia.



Od momentu kedy americký prezident Warren Gamaliel Harding predniesol ako prvý prezident svoj prejav prostredníctvom rozhlasu uplynie v utorok 14. júna 100 rokov.



Spôsob, akým americkí prezidenti komunikovali s verejnosťou sa v priebehu rokov menil s každým technologickým pokrokom. Koncom 18. storočia, teda v období formovania Spojených štátov amerických (USA), sa pre "Otca amerického národa" Georga Washingtona stali hlavným prostriedkom na priame sprostredkovanie jeho slov verejnosti noviny. Abraham Lincoln počas občianskej vojny (1861-1865) komunikoval napríklad aj cez telegraf. Prevratný vynález akým bol telefón sa v Bielom dome objavil v roku 1877, keď bol prezidentom Rutherford Birchard Hayes.



Od 20. rokov 20. storočia sa rádio a s ním spojené rozhlasové vysielanie postupne stávalo čoraz mocnejším komunikačným nástrojom a jeho prínosy sa využívali aj v politike. Po prvýkrát boli v USA volebné výsledky oznámené priamym prenosom už v roku 1920 rozhlasovou stanicou KDKA v Pittsburghu. Tá oznámila, že republikán Warren Gamaliel Harding porazil svojho demokratického súpera - guvernéra Jamesa Middletona Coxa a stal sa tak víťazom prezidentských volieb.



V úrade Harding strávil len necelých 30 mesiacov (od marca 1921 až do svojej smrti v auguste 1923) a je o ňom známe, že bol technologickým nadšencom. Vďaka zosilňovačom zvuku, ktoré nechal nainštalovať počulo po prvýkrát v histórii USA obrovské zhromaždenie na veľkom námestí pred Kapitolom jeho prejav tak, akoby stálo hneď vedľa neho. Harding bol taktiež prvým prezidentom, ktorý si v Bielom dome v knižnici na druhom poschodí blízko svojho pracovného stola 8. februára 1922 umiestnil rádio.



V štrnásty júnový deň roku 1922 sa prihovoril k davu v Baltimore pri príležitostí slávnostného posvätenia pamätníka Francisa Scotta Keya - autora slov hymny Spojených štátov amerických s názvom "The Star-Spangled Banner" (Hviezdami posiata vlajka). Podľa odhadov si ho vďaka lokálnej stanici WEAR vypočulo okolo 125.000 poslucháčov. Na šírenie nahrávok a nahrávanie vlastných prejavov mu do veľkej miery poslúžil aj predchodca gramofónov - fonograf.



To, čo začal Harding, rozvinul jeho nasledovník a v poradí 30. prezident USA Calvin Coolidge. V decembri 1923 si ho po prvýkrát mohli poslucháči vypočuť v posolstve o národných prioritách a stave krajiny, pričom v prejave takisto vzdal hold svojmu predchodcovi Warrenovi G. Hardingovi. Počas svojho úradovania (1923-1929) predniesol Coolidge viac ako 40 rozhlasových príspevkov a jeho tajomník povedal, že "sa stal prvým prezidentom, ktorý komunikoval priamo so všetkými ľuďmi".



Na pravidelné informovanie americkej verejnosti využíval veľmi často rozhlas aj Franklin Delano Roosevelt, ktorý sa stal prezidentom v roku 1933. V jednom zo svojich príhovorov napríklad vysvetlil plán boja proti Veľkej hospodárskej kríze. Hlavy štátu sa museli prispôsobiť aj výdobytku, akým bol vznik internetu v druhej polovici 20. storočia. Prvú internetovú stránku Bieleho domu nechal vytvoriť americký prezident Bill Clinton.