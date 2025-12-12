< sekcia Zahraničie
Pred 100 rokmi začal služby ponúkať prvý motel, fungoval 66 rokov
Motel, teda aj na Slovensku výraz skrátený zo slov motor a hotel (niekedy v prípade hlavnej reštauračnej funkcie nazývaný aj motorest) je ubytovacie zariadenie pri hlavnej cestnej trase.
Autor TASR
Los Angeles 12. decembra (TASR) - Motel ako hlavné dejisko kultového hororu Psycho od Alfreda Hitchocka, či v psychologickom thrilleri Memento, ktorý otvoril brány k dnešnej sláve režiséra Christophera Nolana. A ďalšie filmové diela, niektoré priamo o moteloch. Hotely pre motoristov sa epizódne zjavujú v mnohých snímkach, ako dejové, či filmovacie lokality najmä v "road-movie", napríklad v oceňovaných dielach ako Divokosť v srdci, Thelma a Louise či Paris, Texas.
Kinematografia často odráža bežné fungovanie spoločnosti a motely patria k "motokultúre". A podobne to bolo s odrazom automobilovej dopravy na jej začiatku - vývoj spaľovacích motorov sa zrýchlil a vozidlá sa rýchlejšie zdokonaľovali od 20. rokov minulého storočia, preto na prvý motel nebolo treba dlho čakať. Svoje služby ako prvý začal ponúkať Mo-Tel of San Luis Obispo medzi kalifornskými veľkomestami Los Angeles a San Francisco 12. decembra 1925
Motel, teda aj na Slovensku výraz skrátený zo slov motor a hotel (niekedy v prípade hlavnej reštauračnej funkcie nazývaný aj motorest) je ubytovacie zariadenie pri hlavnej cestnej trase. Návštevníkom ponúka parkovanie auta v areáli a využíva sa prevažne na jedno prespanie. Zariadenia sú zvyčajne jednoduché a aj zvonku vyzerajú a hoci tomu bol tak aj v prvom, dnes už storočnom prípade. Motel však skôr pripomínal usadlosť náboženského charakteru - s oblúkmi a trojposchodovou vežou, inšpirovaná misiou Santa Barbara.
Bratia Arthur a Alfred Heinemanovci vtedy prišli s myšlienkou, ktorej dali názov "Milestone Mo-Tel". Cestujúci si mohli na dlhých cestách prenajať izbu na noc. Predtým sa popri ceste stanovalo, alebo sa bývalo v rustikálnych autokempoch, ktoré predtým vznikali pri čerpacích staniciach. Lokalitu si bratia vybrali ako polcestu medzi dvoma veľkými mestami, dnes je to z centra do centra (LA a Frisco) cca na 6 hodín, vtedy to trvalo oveľa viac - takmer celý deň jazdy autom.
Výstavba motela asi 200 míľ od centra LA i od metropolitnej oblasti Bay Area pri Sanfranciskom zálive stála vtedy 80.000 dolárov. Mo-tel je skrátením slov „motor hotel“, ktoré sa podľa viacerých zdrojov nezmestili na jeho vývesný štít. Okolo centrálneho nádvoria s bazénom a palmami rozmiestnili biele tehlové bungalovové budovy s červenými strešnými škridlami.
Každé ubytovacie zariadenie vybavili dvoma miestnosťami s toaletou, sprchou, umývadlom a posteľami. Niektoré mali aj malé kuchynky. Deti spávali na rozkladacích ležadlách. Pri dverách každého bungalovu visela kovaná španielska lampa. Vzadu sa nachádzali verejná kuchyňa, práčovňa a detské ihrisko. Cena prenocovania bola podľa väčšiny zdrojov 1,25 dolára. Z drevených trámov viseli zväzky červených paprík a čašníčky nosili mexické šaty.
Heinemanovci a ich obchodní partneri plánovali vybudovať sieť Milestone Mo-tels od San Diega až po Seattle, približne každých 200 míľ, s jednoduchým napojením na hlavné pacifické ťahy. Veľká hospodárska kríza, jej dôsledky a ďalší vývoj v USA napokon nielen zabránili výstavbe siete motelov Milestone, ale napokon padol aj celý koncept so svojím názvom. Postupne prebehla transformácia na Motel Inn a ten ukončil prevádzku v roku 1991 po 66 rokoch. Väčšinu areálu zbúrali v roku 2006, ale veža s niekoľkými budovami je tam dodnes na adrese 2223 Monterey Street.
Pôvodne španielska osada San Luis Obispo sa postupne rozvila do pulzujúceho a turisticky vyhľadávanej lokality a to nielen pre motelovú "story". Dnes je to pulzujúce 50-tisícové mesto. Nachádza sa hoci zhruba 20 km od pobrežia Tichého oceánu a pretína ho jedna z hlavných dopravných tepien, diaľnica U.S. Route 101.
