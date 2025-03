Pred 100 rokmi zakázal štát Tennessee výučbu evolúcie človeka

Nashville/Bratislava 13. marca (TASR) – Podľa okrídlených hesiel je škola základ života a nikto učený ešte z neba nespadol. Vzdelávacie osnovy sa v súlade s vývojom spoločnosti menia, upravujú, dopĺňajú. Alebo aj krátia. Zákonodarcovia v americkom štáte Tennessee sa rozhodli, že na území ich štátu sa už nikdy viac nebude učiť o evolúcii. Takzvaný Butlerov zákon schválili pred 100 rokmi – 13. marca 1925.



Keď Charles Darwin 24. novembra 1859 publikoval knihu O pôvode druhov, kde rozpracoval svoju evolučnú teóriu, otriasol ňou svetom. Spochybnil stáročia prijímaný názor, že všetko živé na Zemi vzniklo z vôle jednej alebo viacerých nadprirodzených bytostí. Vyslúžil si za to množstvo titulov a superlatívov, ale aj kritiky a výsmechu. Neskôr sa jeho dielo stalo jednou z najčítanejších vedeckých publikácií všetkých čias.



Prvé vlny kolonistov prichádzajúce na územie Severnej Ameriky v 17. storočí tvorili z veľkej časti hlboko veriaci protestanti utekajúci pred náboženským útlakom v Európe. Na niektorých miestach hlboká viera pretrvala a výrazne ovplyvňuje nielen kultúrny a spoločenský, ale aj politický život.



Jednou z takýchto oblastí je tzv. Biblický pás. Je to rozsiahla oblasť na juhovýchode USA pokrývajúca kompletné územie 11 amerických štátov a časti územia desiatich ďalších. Ide o najviac sociálne konzervatívnu oblasť v celých Spojených štátoch so silným vplyvom evanjelikálneho protestantizmu. Jedným zo štátov, ktorých celé územie patrí do Biblického pásu, je aj štát Tennessee.



Návrh zákona predložil do prvej komory Snemovne reprezentantov štátu Tennesee 21. januára 1925 John Washington Butler, zákon preto neskôr vošiel do povedomia aj ako Butlerov zákon (Butler Act). „Zákon zakazuje vyučovanie evolučnej teórie na všetkých univerzitách a ostatných verejných školách v Tennessee úplne alebo čiastočne podporovaných štátnym fondom verejného školstva a zavádza tresty za jeho porušenie,“ uvádzal text zákona.



Na základe textu návrhu zákona bolo možné namietať, že zákon nezakazuje výučbu evolúcie iných živočíchov ako ľudí, ako sú napríklad ľudoopy a ani nezakazoval vyučovanie mechanizmov variácie či prirodzeného výberu. Netýkal sa ani prevládajúcich vedeckých teórií o geológii a veku Zeme. Dokonca nežiadal ani vyučovanie príbehu stvorenia človeka tak, ako ho popisuje biblická kniha Genezis (Genesis). Zakazoval výhradne vyučovanie teórie vývoja človeka, či akúkoľvek inú teóriu popierajúcu stvorenie človeka Bohom tak, ako ho opisuje Genezis.



John Butler, autor zákona, bol farmár a jeho úmyslom bolo výhradne zakázať vyučovanie evolúcie človeka. Neskôr sa vyjadril, že o evolúcii nevedel nič, no čítal papiere, ktoré chlapci a dievčatá nosili zo školy a vraveli svojim otcom a matkám, že Biblia je nezmysel. Každý učiteľ, ktorý zákon porušil, sa dopustil priestupku. Za každé porušenie bolo možné uložiť pokutu vo výške 100 až 500 amerických dolárov.



Zákon schválili 13. marca 1925, guvernér Austin Peay ho podpísal o osem dní neskôr. Už o niekoľko týždňov neskôr bol zákon napadnutý na súde, keď bol stredoškolský učiteľ vedy John Scopes usvedčený z jeho porušenia a proti rozsudku sa odvolal. Najvyšší súd štátu Tennessee rozsudok potvrdil, no zrušil ho na základe formality – nebola určená výška pokuty.



Zákon zostal v platnosti do roku 1967, keď bol na základe jeho porušenia prepustený iný učiteľ, Gary L. Scott. Ten sa súdne domáhal vrátenia svojho pracovného miesta na základe Prvého dodatku Ústavy Spojených štátov amerických chrániaceho slobodu prejavu. Scott pokračoval v súdnom boji proti zákonu a podarilo sa mu dosiahnuť jeho zrušenie – parlament štátu Tennessee tak urobil 16. mája 1967 po viac než 42 rokoch jeho platnosti.