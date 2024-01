Pred 120 rokmi sa narodil Cary Grant, legendárny hollywoodsky elegán

Bristol/Bratislava 18. januára (TASR) - Rodený Angličan si zahral po boku najväčších krások Hollywoodu ako Grace Kellyová, Katharine Hepburnová či Ingrid Bergmanová. Patril k najobľúbenejším hollywoodskym hercom v 30. - 60. rokoch minulého storočia, po ktorom viackrát siahol aj legendárny režisér Alfred Hitchcock.



Od narodenia amerického herca Caryho Granta uplynie vo štvrtok 18. januára 120 rokov.



Cary Grant, vlastným menom Archibald Alexander Leach, sa narodil 18. januára 1904 v anglickom Bristole. Vyrastal v zložitých rodinných podmienkach, jeho matka trpela ťažkými depresiami, pre ktoré ju hospitalizovali v psychiatrickej liečebni. Jeho otec pracoval v textilnej továrni.



Budúca hollywoodska hviezda prvýkrát ušla z domu v 13-tich rokoch, keď sa pripojil ku skupine akrobatov. Do Spojených štátov amerických odišiel v roku 1920. V New Yorku vystupoval ako člen hereckej družiny a zavítal aj na Broadwayi.



Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1932 v snímke Singapore Sue. Ešte v tom istom roku účinkoval v komédii This is the Night (To je noc) a začal používať meno Cary Grant, ktoré si zmenil na odporúčanie jedného z vedúcich pracovníkov štúdia Paramount. Ten si totiž myslel, že meno Archie Leach sa nehodí pre niekoho, kto chce hrať hlavné úlohy. Americkým občanom sa stal 26. júna 1942, keď si aj oficiálne zmenil meno na Cary Grant.



V roku 1932 stvárnil prvú vážnejšiu rolu vo filme Blonde Venus (Plavovlasá Venuša), v ktorom si zahral po boku Marlene Dietrichovej. Po boku Mae Westovej si zahral v komédii I´m No Angel (1933). Ďalšie hlavné postavy stvárnil v romantických filmoch ako Thirty Day Princess (1934) či Ladies Should Listen (1934).



Prvýkrát sa Katharine Hepburnová stala jeho filmovou partnerkou v romantickej komédii Bringing Up Baby (Leopardia žena) z roku 1938. Filmovú dvojicu s ňou v tom istom roku vytvoril aj v snímke Holiday, ktorú režíroval George Cukor. Ten dvojicu obsadil aj do svojej romantickej komédie The Philadelphia Story (Príbeh z Filadelfie, 1940), ktorá z Granta urobila definitívne hollywoodsku hereckú hviezdu.



V 40. a 50. rokoch 20. storočia nadviazal Grant blízky pracovný vzťah s režisérom Alfredom Hitchcockom, ktorý ho obsadil do viacerých filmov. V snímke Suspicion (Podozrenie, 1941) si zhral spoločne s Joan Fontaineovou. V thrillery Notorious (Pochybná žena, 1946) mu bola filmovou partnerkou Ingrid Bergmanová. V romantickej komédii To Catch a Thief (Chyťte zlodeja, 1955) si zahral zasa po boku Grace Kellyovej. Hitchcock mu hlavnú úlohu zveril aj vo filme North by Northwest (Na sever severozápadnou dráhou, 1959).



Grant sa presadil tiež v prvej polovici 60. rokov, keď stvárnil hlavnú postavu napríklad v romantickej kriminálke Charade (Šaráda, 1963), v ktorej si zahral s nemenej známou Audrey Hepburnovou.



Po filme Walk don't run (Prechádzať sa, nebežať) z roku 1966 ukončil Grant hereckú kariéru. V roku 1970 si prevzal Oscara za celoživotné dielo.



Hollywoodsky idol bol päťkrát ženatý. Jeho prvou ženou bola Virginia Cherrillová, neskôr v roku 1942 ju vystriedala Barbara Huttonová. V roku 1949 sa oženil s Betsy Drakeovou. Jeho štvrtou manželkou sa v roku 1964 stala Dyana Cannonová, ktorá mu porodila dcéru Jennifer. V roku 1981 si zobral za ženu o 47 rokov mladšiu Barbaru Harrisovú.



Cary Grant zomrel 29. novembra 1986 v Davenporte v štáte Iowa vo veku 82 rokov. V roku 1999 ho Americký filmový inštitút označil za druhú najväčšiu mužskú hviezdu zlatého veku hollywoodskej kinematografie, hneď za Humphreym Bogartom. V decembri 2001 odhalili v Bristole sochu svojho najslávnejšieho rodáka.



Desať rokov po jeho smrti vyšlo najavo, že počas druhej svetovej vojny bol špiónom v službách Spojeného kráľovstva. Anglický kráľ Juraj VI. vyznamenal Granta po druhej svetovej vojne udelením radu, avšak hollywoodsky herec sa tým nikdy nepochváli, pretože nešlo o poctu za filmové úlohy.