Pred 120 rokmi sa narodil Lindbergh, ktorý ako prvý preletel Atlantik

Detroit/Bratislava 4. februára (TASR) - Americký pilot Charles Lindbergh vošiel do histórie letectva tým, že ako prvý človek na svete preletel bez medzipristátia trasu z New Yorku do Paríža. Osamelý orol, tak ho tiež prezývali, zavŕšil po viac ako 33 hodinách 5800 kilometrov dlhý let ponad Atlantický oceán. Od narodenia jednej z najznámejších osobností leteckej histórie uplynie v piatok 4. februára 120 rokov.



Charles Augustus Lindbergh sa narodil 4. februára 1902 v americkom Detroite do rodiny švédskych prisťahovalcov. Jeho otec, ktorý bol právnik a neskôr americký kongresman chcel, aby sa venoval tiež právu. Mladý Charles však od detstva prejavoval záujem o techniku, stroje, ale najmä o lietadlá.



Po absolvovaní strednej školy pokračoval v štúdiu techniky na University of Wisconsin v Madisone, z ktorej však v priebehu druhého ročníka odišiel. Keďže mu učarovalo lietanie, zamieril do mesta Lincoln v americkom štáte Nebraska, kde sa zapísal do pilotnej školy.



Po roku strávenom na vojenských leteckých školách v Texase sa stal v roku 1926 pilotom novovzniknutej leteckej poštovej spoločnosti v Missouri. Odvaha, chladnokrvnosť a pohotové reakcie boli jeho najväčšími devízami. Stal sa povestný tým, že poštu doručil za akýchkoľvek okolností.



Ako pilot leteckej pošty pracoval do februára 1927, potom sa plne zameral na zdolanie veľkej výzvy. Už v roku 1919 totiž newyorský hoteliér Raymond Orteig sľúbil odmenu 25.000 dolárov tomu, komu sa podarí uskutočniť let bez medzipristátia ponad Atlantický oceán z New Yorku do Paríža. Počas takmer ôsmich rokov sa o to pokúšali mnohí, ale nikto neuspel.



Na malom ľahkom lietadle Spirit of St. Louis vzlietol 25-ročný Charles Lindbergh ráno 20. mája 1927 z Roosveltovho letiska na Long Islande. Po 33 hodinách a 30 minútach strastiplného letu, počas ktorého musel prekonať nepriazeň počasia i stupňujúcu sa únavu, pristál jeho jednomotorový jednoplošník 21. mája 1927 o 22.24 hodine pri Paríži. Na letisku Le Bourget ho vítalo vyše stotisíc Francúzov.



Milióny Američanov prišli Charlesa Lindbergha pozdraviť na veľkolepú prehliadku, ktorá sa konala na jeho počesť v júni 1927 v New Yorku. Nasledovalo trojmesačné turné po USA. Pokoriteľ Atlantiku cestoval nielen po Spojených štátoch, ale pozvania dostával z celého sveta - v septembri 1938 zavítal aj do Československa.



Charles Lindbergh sa však rozhodol spolu s manželkou Anne Morrowou USA opustiť jednak preto, aby sa vyhol mediálnemu tlaku, ale bál sa aj o svoje ďalšie deti. Totiž ich prvé dieťa, 20-mesačného chlapčeka uniesli v marci 1932 a požadovali zaň výkupné 50.000 dolárov. Viac ako dva mesiace po únose našli chlapčeka mŕtveho.



Lindberghovci sa presťahovali v decembri 1935 do Európy, kde žili v Spojenom kráľovstve, a tiež vo Francúzsku, pričom Charles Lindbergh navštívil viackrát aj nacistické Nemecko a pri Berlíne si plánoval kúpiť dom. Dokonca od fašistického pohlavára Hermanna Göringa, vrchného veliteľa vzdušných síl nacistického Nemecka, dostal vyznamenanie Rad nemeckého orla a netajil sa ani sympatiami k politike Hitlera či antisemitizmu.



Do Spojených štátov sa vrátil krátko pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Začal vystupovať proti tomu, aby sa USA zapojili do konfliktu a bojovali proti Nemecku. Po útoku Japoncov na americkú námornú základňu Pearl Harbor v roku 1941 ale názor zmenil. Ako civilista vykonal 50 bojových misií v Pacifiku a prispel k zvýšeniu technickej úrovne amerického vojenského letectva.



Slávny americký pilot Charles Lindbergh zomrel 26. augusta 1974 na rakovinu v Maui na Havajských ostrovoch vo veku 72 rokov.



Pomerne často sa Lindberghov let chybne označuje ako prvý prelet Atlantiku lietadlom. Toto prvenstvo patrí dvom britským vojenským pilotom Johnovi Alcockovi a Arthurovi Brownovi, ktorí ako prví preleteli v lietadle Atlantický oceán už v júni 1919 z kanadského Newfoundlandu do Írska, keď prekonali vzdialenosť približne tri tisíc kilometrov. Charles Lindbergh preletel z New Yorku do Paríža o takmer polovicu viac - 5800 kilometrov a zároveň to bol prvý sólový let ponad Atlantický oceán.