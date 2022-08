Pred 120 rokmi sa narodil nobelista Paul Dirac

Bristol/Bratislava 8. augusta (TASR) - Britský matematik a teoretický fyzik Paul Dirac výrazne prispel k rozvoju kvantovej teórie. Vypracoval matematický aparát kvantovej mechaniky - teóriu reprezentácie. Ako jeden z prvých predpokladal existenciu antihmoty. Jeho životným dielom bola formulácia kvantovej teórie elektrónu.



V roku 1933 dostal spoločne s Erwinom Schrödingerom Nobelovu cenu za fyziku za objav nových a prínosných foriem teórie atómov.



Od narodenia Paula Diraca, ktorý vyhlásil, že ak existuje Boh, tak je to skvelý matematik, uplynie v pondelok 8. augusta 120 rokov.



Paul Dirac, celým menom Paul Adrien Maurice Dirac, sa narodil 8. augusta 1902 v Bristole v rodine švajčiarskeho prisťahovalca a Angličanky. Jeho otec sa vyznačoval prísnosťou a pedantnosťou, ktorú vyžadoval aj od manželky a detí. Budúci slávny matematik a teoretický fyzik mohol s ním hovoriť len po francúzsky, a keďže ju neovládal tak ako angličtinu, väčšinu času mlčal. Mlčanlivosťou bol neskôr známy aj ako úspešný vedec.



Už ako dieťa si vytvoril vlastný matematický svet a matematike prisudzoval aj estetický význam. Ako vedec tvrdil, že je dôležitejšie, aby matematické rovnice boli krásne, než aby opisovali vedecký experiment. Dokonca vlastný vedecký výskum považoval aj za estetický počin.



Vzdelával sa na strednej škole Merchant Venturer’s v Bristole a na bristolskej univerzite, kde najprv dosiahol titul bakalára v elektrotechnike a neskôr titul magistra v matematike. V štúdiu v rokoch 1924 - 1926 pokračoval na St. John’s College na Cambridgeskej univerzite, kde neskôr vyučoval matematiku na slávnej Lucasovej katedre, na ktorej prednášali Isaac Newton či James Maxwell. Cambridge opustil v roku 1969, keď sa aj s rodinou presťahoval do Spojených štátov amerických (USA). V USA pôsobil na univerzite v Miami a na Floride.



V rokoch 1928 a 1930 publikoval dve zásadné práce o kvantovej mechanike Quantum Theory of Electron (Kvantova teória elektrónu) a The principles of Quantum Mechanics (Princípy kvantovej mechaniky). Ako prvý formuloval relativistickú kvantovo-mechanickú rovnicu opisujúcu elektrón, ktorá sa na jeho počesť nazýva Diracova rovnica. Tá ho priviedla aj k predpovedi pozitrónu, ktorého existenciu v roku 1932 potvrdil americký fyzik Carl D. Anderson, ďalší nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1936).



V roku 1937 ponúkol Paul Dirac hypotézu o časovej zmene gravitačnej konštanty. Predpovedal aj možnosť kreácie a anihilácie elektrónovo-pozitrónových párov. V 70. rokoch minulého storočia študoval relativistické rovnice a možnosť zovšeobecnenia teórie gravitácie.



Paul Dirac zomrel 20. októbra 1984 v americkom meste Tallahassee na Floride. Jeho rovnica je vyrytá v kameni vo westminsterskom opátstve neďaleko Newtonovho hrobu.







Zdroje: www.nobelprize.org; www.britannica.com