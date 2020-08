Pred 120 rokmi sa narodila kráľovná matka

Londýn 4. augusta (TASR) – Pre britskú monarchiu sa stala osobnosťou a symbolom 20. storočia. Nikto jej nepovedal ináč než kráľovná matka (Queen Mum). Od narodenia britskej kráľovnej matky Alžbety uplynie v utorok 4. augusta 120 rokov.



Ako manželka kráľa Juraja VI. bola britskou kráľovnou od roku 1936 do jeho smrti v roku 1952. Po jeho úmrtí bola známa ako kráľovná matka, aby nedošlo k zámene s jej dcérou, aktuálne vládnucou britskou panovníčkou Alžbetou II.



Elizabeth Angela Marguerite Bowesová-Lyonová sa narodila 4. augusta 1900 v rodine škótskeho šľachtica grófa zo Strathmore a Kinghorne. Vychovávali a vzdelávali ju doma, vo veku desiatich rokov už vedela plynule rozprávať po francúzsky.



Počas prvej svetovej vojny sa sídlo jej rodičov - hrad Glamis - zmenilo na nemocnicu a mladá Elizabeth pomáhala pri starostlivosti o pacientov.



Za budúceho kráľa Juraja VI. (Alberta Fredericka Arthura Georgea) sa vydala v apríli 1923. V roku 1936 sa jej manžel nečakane stal kráľom, keď jeho brat Eduard VIII. abdikoval. Korunovácia nového britského monarchu sa uskutočnila 12. mája 1937.



Kráľovná matka Alžbeta prežila najväčšie a najkrvavejšie tragédie ľudských dejín - obidve svetové vojny. Prežila tiež smrť svojho manžela i sklamanie z rozvodových afér rodu Windsorovcov. Kráľovi Jurajovi VI. bola veľkou oporou a radkyňou. Nechýbala jej elegancia, šarm či láskavé vystupovanie.



Svojím zmyslom pre povinnosť si Queen Mum hneď od začiatku vydobyla výnimočné postavenie a spečatila ho obdivuhodným postojom počas druhej svetovej vojny, keď ju nacistický vodca Adolf Hitler označil za nebezpečnú ženu. Práve v tomto období bola pre britskú monarchiu skutočnou osobnosťou storočia.



Miesto v srdciach Britov si získala v čase, keď aj napriek vážnemu ohrozeniu Buckinghamského paláca počas náletov nacistov v rokoch 1940-41 odmietol kráľovský pár opustiť britskú metropolu a ani svoje dcéry neposlal do bezpečia v zámorí.



Už niekoľko hodín po útokoch kráľovná povzbudzovala v rozbombardovaných londýnskych uliciach postihnutých. Na kráľovské pomery vyjadrila nebývalú solidaritu s obyvateľmi chudobných častí metropoly. "Ak môžu trpieť obyvatelia East Endu, tak môžem trpieť aj ja," vyhlásila vtedy.



Ľud ju zbožňoval - považoval ju za milú a elegantnú dámu, ktorá spája minulosť a slávu monarchie so súčasnosťou. Povestná bola aj zmyslom pre humor, jednofarebnými kostýmami a najmä legendárnymi klobúkmi so sieťkou.



Rady významného európskeho panovníckeho rodu Windsorovcov opustila kráľovná matka Alžbeta 30. marca 2002 vo veku 101 rokov.



Životnú dráhu kráľovnej matky Alžbety zaznamenali svetové médiá ako doslova symbol jednej éry. "Rozumela britskému naturelu a jej srdce patrilo tejto starej, na tradície bohatej krajine a jej obyvateľom, ktorým svojím štýlom a neotrasiteľnou dôstojnosťou slúžila takmer 80 rokov," vyznal sa jej vnuk, následník trónu princ Charles.