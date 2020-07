Pred 120 rokmi schválil britský parlament zákon o Austrálskom zväze

Canberra/Bratislava 9. júla (TASR) - Oficiálnemu vzniku Austrálskeho zväzu, respektíve Austrálie, predchádzalo schválenie zákona o Austrálskom zväze britským parlamentom a jeho následným podpísaním britskou kráľovnou Viktóriou. Od schválenia zákona uplynie vo štvrtok 9. júla 120 rokov.



Britský moreplavec a objaviteľ James Cook priprával k východnému pobrežiu Austrálie v apríli 1770. Vylodil sa a územie, ktoré bolo dovtedy neznáme, čiastočne zmapoval a nazval ho Nový Južný Wales. Dostalo sa pod správu vtedajšieho britského kráľa Juraja III. Cookovým objavom začalo osídľovanie austrálskeho kontinentu.



Admirál britského kráľovského námorníctva Arthur Phillip sa 26. januára 1788 vylodil v prírodnom prístave Port Jackson, v okolí ktorého neskôr vzniklo dnešné mesto Sydney. Posádka pod vedením Phillipa vztýčila vlajku, admirál predniesol krátku reč a územie sa stalo britskou kolóniu. Dvadsiaty šiesty január je v súčasnosti austrálskym štátnym sviatkom a pripomína sa ako Deň Austrálie.



Územie osídľovali britskí trestanci. Ich prísun sa zastavil v roku 1854. Hlavným dôvodom bol záujem slobodných britských občanov prísť na územie nového kontinentu s vidinou zbohatnutia. Do roku 1860 vzrástol počet obyvateľov Austrálie na viac ako milión.



Z dôvodu rastu počtu obyvateľov a osídľovaniu stále väčšieho územia sa Austrália v druhej polovici 19. storočia delila na šesť od seba nezávislých britských kolónií - Nový Južný Wales, Viktória, Queensland, Južná Austrália, Západná Austrália, Tasmánia.



Predstavitelia týchto kolónií začali v roku 1890 rokovať o vytvorení jednotného Austrálskeho zväzu, založeného na federatívnom princípe. Od 2. marca do 9. apríla 1891 v Sydney rokovali o ústave a hlavných zákonoch zväzu. Návrh ústavy na do definitívnej podoby upravil začiatkom roku 1898 na rokovania v Adelaide, Sydney a Melbourne. Podobu ústavu schválili aj obyvatelia jednotlivých kolónií v referendách v rokoch 1898, 1899 a 1900.



Začiatkom leta odišli austrálski delegáti so zákonom o vzniku Austrálskeho zväzu (Comonwealth of Australia Act) do Londýna na rokovanie britského parlamentu. Poslanci napokon 9. júla 1900 zákon schválili a podpísala ho aj britská kráľovná Viktória.



O pol roka, 1. januára 1901, vznikol Austrálsky zväz, respektíve Austrálske spoločenstvo či skrátene Austrália. Šiesta najväčšia krajina na svete sa skladá zo šiestich federálnych štátov (Nový Južný Wales, Queensland, Južná Austrália, Tasmánia, Viktória, Západná Austrália) a dvoch teritórií (Severné teritórium, Teritórium austrálskeho hlavného mesta).