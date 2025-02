Pred 120 rokmi vznikol z iniciatívy Harrisa v Chicagu prvý Rotary klub

Chicago/Bratislava 23. februára (TASR) - Rotary kluby v súčasnosti pôsobia vo viac ako 200 krajinách sveta, ich počet presahuje 30.000 a celkovo v nich pôsobí viac 1,2 milióna členov - mužov aj žien, ktorí pochádzajú z rôznych profesií a odborov. Jednotlivé Rotary kluby sú súčasťou medzinárodného združenia Rotary International. Rotariánov spája myšlienka vyjadrená mottom "Služba na prvom mieste" (Service Above Self). Dnes (23. februára) uplynie 120 rokov od vzniku prvého Rotary klubu.



Prvý takýto klub vznikol z iniciatívy právnika Paula Harrisa, ktorý 23. februára 1905 zorganizoval v Chicagu stretnutie so svojim priateľmi a spoločne založili Rotary Club of Chicago. Okrem neho patrili medzi zakladateľov aj banský inžinier Gustavus Loehr (1864 - 1918), u ktorého v kancelárii sa stretnutie uskutočnilo, obchodník a krajčír Hiram E. Shorey (1862 - 1944) a obchodník z uhlím Silvester Schiele (1870 - 1945).



Pomenovanie rotary zvolili na základe toho, že sa rozhodli stretávať pravidelne raz týždenne, ale rotujúco, teda každé stretnutie sa konalo v kancelárii jedného z nich. Za v poradí piateho rotariána sa považuje Harry L. Ruggles (1871 - 1959), ktorý sa stal členom prvého Rotary klubu na druhom stretnutí. V októbri toho istého roku mal chicagsky klub už 21 členov. Jednou z prvých iniciatív, na ktorej sa podieľal, bola výstavba verejných toaliet v Chicagu na zlepšenie hygieny v meste.



V novembri v roku 1908 sa americké mesto San Francisco stalo druhým mestom, v ktorom vznikol Rotary klub. O dva roky neskôr vznikla Americká národná asociácia Rotary klubov, ktorá združovala 16 spolkov. V roku 1910 založili prvý v Kanade vo Winnipegu. Prvé číslo časopisu The Rotarian vyšlo v januári 1911, názov sa v roku 2020 zmenil na Rotary.



Vznik írskeho Rotary klubu, ktorý založili v Dubline, sa datuje do roku 1911. Na Kube sa prvý klub objavil v roku 1916 a v roku 1920 prvý Rotary klub založili v Indii. V roku 1922 mal chicagsky Rotary klub pobočky po celom svete, a tak v tomto roku vzniklo medzinárodné združenie Rotary International.



Rotary klub Bratislava založili v roku 1927 ako prvý klub tohto druhu na Slovensku. V období druhej svetovej vojny však musel prerušiť svoju činnosť. Po vojne ju obnovil, ale iba nakrátko. Komunistický prevrat v roku 1948 totiž znemožnil jeho pôsobenie na nasledujúcich 40 rokov. Bratislavský klub sa po tretí raz zrodil 17. decembra z iniciatívy rakúskych rotariánov. Udelením charty od Rotary International bol 1. mája 1991 klub znovu prijatý do medzinárodného spoločenstva Rotary klubov.



Okrem bratislavského klubu pôsobia na Slovensku aj Rotary klub v Košiciach, v Žiline, i v Poprade. História košického klubu siaha do roku 1928, ale na jeho fungovaní sa, rovnako ako pri bratislavskom klube, podpísali dejinné udalosti. Svoju činnosť obnovil v roku 2001 a 30. marca toho istého roku ho prijali do medzinárodného spoločenstva Rotary International.



Dejiny popradského klubu siahajú do roku 1935. Aj jeho pôsobenie zastavil vznik vojnovej Slovenskej republiky (1939 - 1945) a zákaz činnosti pokračoval aj po nástupe komunistického totalitného režimu v bývalom Československu v roku 1948. Svoju činnosť obnovil po 62 rokov 19. mája 1997. Rotary klub v Žiline založili 15. marca 1993 a do spoločenstva Rotary International ho prijali 14.júna 1996.



Rotariáni združujú podnikateľov a iné vplyvné osobnosti za účelom poskytovanie humanitárnych služieb a podporovania vysokých etických štandardov vo všetkých povolaniach. Snažia sa podporovať myšlienku služby ako základnej hodnoty spoločnosti a tiež rozvoj medzinárodného porozumenia, dobrej vôle a mieru prostredníctvom kolegiality ľudí z rôznych profesií.