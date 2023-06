Pred 120 rokmi založil Henry Ford v Detroite automobilku

Detroit/Bratislava 16. júna (TASR) – Po dvoch neúspešných spoločnostiach založil tretiu. Spoločne s 12 ďalšími osobami investovali 28.000 dolárov a otvorili závod s prvou pohyblivou výrobnou linkou. Spôsobili tak revolúciu výrobných procesov v automobilovom priemysle.



Prvú továreň dodnes úspešnej firmy Ford Motor Company založil 16. júna 1903 v Detroite americký vynálezca a priemyselník Henry Ford. V piatok 16. júna uplynie od jej otvorenia 120 rokov.



"Vizionárstvo a podnikateľské schopnosti Forda s presahom do celého sveta umožnili vznik množstva vozidiel charakterizujúcich éru, v ktorej boli vyrábané. Aj tie, ktoré nakoniec neboli rekordéri v predajoch, s odstupom času ukázali svoj význam pre rozvoj automobilky," uviedol pre TASR Juraj Vrbik zo spoločnosti, ktorá sa venuje renovácii a servisu historických vozidiel.



Už v ranom detstve prejavoval Henry Ford veľký záujem o mechaniku. Vo svojej dielni ako 15-ročný skonštruoval parný stroj. V júli 1891 sa zamestnal ako inžinier v Edison Illuminating Company v Detroite ako hlavný inžinier. Thomas Edison sa stal Fordovým celoživotným mentorom a priateľom.



Jeho kariéra konštruktéra automobilov sa datuje od zimy 1893, keď ho záujem o spaľovacie motory priviedol ku skonštruovaniu malého jednovalcového benzínového modelu. Prvý motor Ford skonštruoval na drevenom stole v kuchyni. Neskoršia verzia tohto motora poháňala jeho prvý automobil - rám vybavený štyrmi kolesami z bicykla a Quadricycle (štvorkolka) dokončil v roku 1896. Vozidlo vážilo 230 kg a jazdilo rýchlosťou 30 km/h.



Povzbudený týmto úspechom založil spolu s ďalšími investormi v roku 1899 Detroit Automobile Company. Firmu však nechal zbankrotovať, lebo bol presvedčený, že jeho autá môžu byť ešte lepšie a je predčasné začínať s masovou výrobou.



Ford sa medzičasom venoval navrhovaniu a konštruovaniu pretekárskych áut. V novembri 1901 založil svoj druhý automobilový podnik - Henry Ford Company, ktorý však už začiatkom roku 1902 opustil. Firma sa neskôr premenovala na Cadillac Motor Car Company a stala sa výrobcom luxusných automobilov.



Vznikom firmy Ford Motor Company podnikateľ naplnil svoju víziu do poslednej bodky. Prvé auto vyrobené spoločnosťou sa predalo už 15. júla 1903. Ford vlastnil 25,5 percent akcií, pričom prezidentom a kontrolným vlastníkom sa stal v roku 1906.



Továreň v roku 1910 presťahoval severne od Detroitu do Highland Parku. Na jeho montážnych linkách pracovali robotníci špeciálne vyškolení pre jednu činnosť. Ford takto dosiahol pásovú výrobu cenovo dostupných automobilov.



Jeho automobil Ford T sa stal známy aj pod prezývkou Tin Lizzie, čiže Plechová Líza. "Ford T bol prvým sériovo vyrábaným automobilom, ktorého sa v rokoch 1908 až 1927 vyrobilo 15 miliónov a až do roku 1927 držal rekord v počte vyrobených kusov. Bolo to hlavne vďaka robustnej konštrukcii, ľahkej opraviteľnosti a hlavne efektívnej pásovej výrobe, zavedenej v roku 1914. Vďaka nej klesla cena vozidla takmer o polovicu. Jeho viac ako dôstojným nástupcom sa stal Ford A. Bol prvým vozidlom s modrým emblémom, vyrábaným od roku 1931 aj v nemeckom Kolíne a symbolizuje začiatok expanzie automobilky do celého sveta. Na rozdiel od svojho predchodcu ho už ponúkali v štyroch farbách. Za jeho konštrukciou stál okrem Henryho Forda aj jeho syn Edsel," vysvetlil Juraj Vrbik.



V roku 1919 Henry Ford, jeho manželka Clara a jediný syn Edsel získali podiely všetkých menšinových akcionárov za viac ako 105 miliónov dolárov. Stali sa tak jedinými vlastníkmi spoločnosti.



"Nasledoval model A, čo bolo už podstatne dospelejšie auto. Dodnes je obľúbené po celom svete u reštaurátorov a Hot-Rod scény. Abecedne môžeme pokračovať modelom Ford F, dôležitým zástupcom značky v povojnovej ére hlavne na americkom trhu. Praktický pick-up sa vyrábal od roku 1948 vo viacerých verziách a tonážach. Niekoľko rokov patril v zámorí k najpredávanejším automobilom a za všetko hovorí fakt, že sa vyrába dodnes už vo svojej 12. generácii," povedal pre TASR Juraj Vrbik.



Henry Ford patril nielen k podnikateľským veličinám, ale aj k technicky a organizačne nadaným ľuďom. Ako majiteľ spoločnosti Ford Motor Company sa stal jedným z najbohatších a najznámejších ľudí na svete. Snaha o produkciu pri vynaložení čo najmenších nákladov ho priviedla nielen k vynálezom rôznych technických vymožeností, ale tiež k objavu faktu, že spokojný zamestnanec toho urobí viac, ako traja nespokojní.



Henry Ford zomrel vo svojom sídle Fair Lane Estate v Dearborne 7. apríla 1947. Pochovaný je na rodinnom cintoríne v biskupskom kostole sv. Marty v Detroite.



Spoločnosť Ford Motor Company mala koncom roka 2022 po celom svete viac ako 173.000 zamestnancov a je doteraz jedným z najväčších výrobcov automobilov na svete.