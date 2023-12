Pred 120 sa uskutočnil prvý riadený let motorového lietadla

Kitty Hawk/Bratislava 16. decembra (TASR) - Experimentovanie s návrhmi lietadiel ich priviedlo až k zostrojeniu motorového lietadla. Pritom podnetom na záujem o letectvo sa stala drevená hračka, ktorú im priniesol otec.



V nedeľu 17. decembra uplynie 120 rokov od riadeného letu prvého motorového lietadla na svete. Ten uskutočnil Orville Wright - mladší brat priekopníkov letectva a vynálezcov Wrightovcov.



"Tento svetový primát si na svoje konto pripísalo lietadlo Wright Flyer Wilbura a Orvilla Wrightovcov, nadšencov pre lietanie, ktorých už v mladosti zaujali výsledky výskumu nemeckého priekopníka letectva Otta Lilienthala," uviedol pre TASR odborník na letectvo a vojenský historik Peter Šumichrast.



Wrightovci podali oficiálnu žiadosť o patent na svoj ´lietajúci stroj´ 23. marca 1903. Bratia však nečakali na jeho udelenie. "O poradí pilotov medzi bratmi rozhodol los mincou, ktorý vyhral Wilbur Wright, starší z dvojice súrodencov. Prvý štart motorom poháňaného lietadla riadeného Wilburom sa uskutočnil 14. decembra 1903 v lokalite Kitty Hawk v Severnej Karolíne. Vzhľadom na chybu pilota sa však skončil haváriou," priblížil Šumichrast, ktorý je autorom a spoluautorom desiatok vedeckých a vedecko-populárnych prác, v ktorých sa venuje problematike letectva.



O tri dni neskôr, už s opraveným lietadlom odštartoval 17. decembra 1903 Orville Wright, ktorý vo vzduchu zotrval 12 sekúnd a práve preto sa prvenstvo pripisuje jemu. Wilbur dosiahol v ten istý deň zase najdlhší let, ktorý trval 59 sekúnd. Počas neho preletelo lietadlo 260 metrov.



Bratia Wrightovci sa narodili v americkom Daytone v štáte Ohio v rodine biskupa Miltona Wrighta, ktorý mal sedem detí. Orville (narodený 19. augusta 1871) so starším bratom Wilburom (narodený 16. apríla 1867) od mladosti spolupracovali spolu v oblasti vynálezov. Okrem "lietajúcej" hračky, ktorú im priniesol otec, ich nadšenie pre lietanie umocnilo čítanie o Lilienthalovi. V roku 1892 už spolu s Wilburom vlastnili spoločnosť Wright Cycle Company. Aj keď v obchodovaní s bicyklami boli úspešní, naďalej sa ako samoukovia zdokonaľovali v oblasti letectva.



Najskôr sa zaoberali výrobou klzákov, na ktorých uplatňovali zložitý systém nazývaný wing wraping (skrútenie krídiel). Experimentovanie s návrhmi lietadiel ich priviedlo k zostrojeniu motorového lietadla. Počas prvého letu použili vlastnoručne vyrobené vrtule a motor na mieru vyrobený v ich obchode s bicyklami. Rozpätie krídiel dvojplošníka bolo 12 metrov, váha 340 kg a 77-kilogramový motor mal výkon 12 konských síl (9 kW). Orville vtedy ležal na spodnom krídle a nakláňaním zo strany na stranu lietadlo riadil.



Odvtedy súrodenci podnikli veľa pokusov. Lietadlá postupne vylepšovali až si ich od nich kúpila americká armáda. Bratia si v roku 1909 založili spoločnosť na výrobu lietadiel Wright Company so sídlom v New Yorku.



Wilbur Wright o niekoľko rokov neskôr ochorel. Diagnostikovali mu brušný týfus, na ktorý zomrel 30. mája 1912 vo svojom rodnom dome v Daytone.



Orville Wright štyri roky po smrti brata firmu predal. Vybudoval letecké laboratórium v západnej časti Daytonu a naďalej propagoval letectvo. Bol jedným zo zakladajúcich členov Národného poradného výboru pre letectvo (NACA), predchodcu dnešného Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



V apríli 1930 získal prvú medailu Daniela Guggenheima za veľké úspechy v letectve. V roku 1936 ho zvolili za člena Národnej akadémie vied USA. Orville Wright zomrel v Daytone 30. januára 1948.



Patentový spis "lietajúceho stroja" bratov Wrightovcov zmizol na viac ako 36 rokov. Niekoľko jeho strán sa objavilo na výstave v galérii West Rotunda v Národnom archívnom múzeu v USA pri príležitosti 110. výročia od získania patentu číslo 821 393.



"V prípade patentu Orvilla a Wilbura Wrightovcov možno konštatovať, že v dejinách letectva išlo o prevratný čin, ktorý posunul jeho vývoj o značný krok vpred. Oproti svojim predchodcom dokázali títo priekopníci vývoja letectva to najdôležitejšie – že človek je schopný pilotovať lietadlo, tzn. podľa svojho rozhodnutia riadiť lietadlo okolo troch osí. Vďaka Wrightovcom sa položili základy pre rozvoj letectva v celosvetovom meradle," dodal pre TASR Šumichrast.