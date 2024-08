Pred 125 rokmi sa narodil majster napätia Alfred Hitchcock

Londýn/Bratislava 12. augusta (TASR) – Psycho, Vtáci alebo Príšerný hosť, to je iba niekoľko príkladov filmov z dielne britského filmového režiséra Alfreda Hitchcocka. Od jeho narodenia uplynie v utorok 13. augusta 125 rokov.



Sir Alfred Joseph Hitchcock je všeobecne považovaný za jednu z najvplyvnejších postáv svetovej kinematografie. Počas viac než 50-ročnej kariéry nakrútil viac ako 50 celovečerných filmov, mnohé z nich si zachovávajú popularitu dodnes.



Dosiahol 46 nominácií na Oskara, zlatú sošku získal v piatich prípadoch. Napriek piatim nomináciám a zisku množstva iných cien sa mu nikdy nepodarilo získať Oskara v kategórii Najlepší režisér.



Alfred Joseph Hitchcock sa narodil 13. augusta 1899 v Londýne v byte nad zelovocom, ktorý si prenajímali a prevádzkovali jeho rodičia William Edgar Hitchcock a Emma Jane rodená Whelanová. Mal dvoch starších súrodencov, brata Williama Johna a sestru Ellen Kathleen prezývanú Nellie.



Báť sa podľa vlastných slov naučil ako 11-ročný žiak jezuistského gymnázia v Stamford Hille. Jezuiti na telesné tresty používali ferulu – plochý, tvrdý a pružný nástroj z gutaperče, zaschnutej mliečnej šťavy gutaperčovníkov podobnej latexu používanej v minulosti ako izolácia káblov. Ferula bola dostatočne široká na to, aby dokázala zasiahnuť celú dlaň. Tresty boli vykonávané na konci dňa, zapísaní vinníci preto počas vyučovania mysleli na to, čo ich čaká.



Keď v roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, Hitchcock bol ešte príliš mladý na to, aby narukoval. Po dosiahnutí plnoletosti v roku 1917 ho zaradili do triedy C3 – schopný služby doma, mohol vykonávať kancelársku prácu.



Do filmového priemyslu prenikol v roku 1919 ešte v ére nemého filmu ako kreslič titulkových kariet. Neskôr si na 18 rôznych nemých filmoch vyskúšal tiež pozíciu spoluscenáristu, umeleckého riaditeľa a produkčného manažéra.



Režisérsky debutoval v roku 1925 nemecko-britským nemým filmom The Pleasure Garden (Záhrada rozkoše). Film bol z komerčného hľadiska prepadák, no jeho zamestnávateľovi Michaelovi Balconovi sa páčila jeho práca.



Hitchcockovým prvým komerčne úspešným filmom bol v roku 1927 Príšerný hosť, ktorý ovplyvnil podobu žánra trilerov. V roku 1929 nakrútil snímku Blackmail, prvý britský zvukový film. Zaujímavosťou je, že film vznikol ešte ako nemý, pričom zvuk bol dodaný dodatočne.



Keď sa Hitchcock v roku 1939 presťahoval do Hollywoodu, bol už medzinárodne uznávaným režisérom úspešných filmov. Dostal tu viac priestoru a možností a nenarážal na obmedzenia, ktoré ho často zväzovali v Spojenom kráľovstve. V roku 1955 získal americké občianstvo.



Hollywood mu umožnil spolupracovať s hereckými hviezdami ako Ingrid Bergmanová, Cary Grant, James Stewart či Grace Kellyová. Nakrútil tu mnohé zo svojich najznámejších filmov ako Vertigo (1958), Psycho (1960) či Vtáci (1963). Vertigo sa v roku 2012 v hlasovaní stoviek filmových kritikov umiestnilo na prvom mieste rebríčka najlepších filmov Britskej filmovej akadémie. Porazilo tak film Občan Kane, ktorý je často označovaný za najlepší film všetkých čias.



Posledným Hitchcockovým filmom bola napínavá čierna komédia Family Plot z roku 1976. Zomrel o štyri roky neskôr, 29. apríla 1980 na zlyhanie obličiek vo svojom dome v losangeleskej štvrti Bel Air. Stalo sa to iba štyri mesiace po tom, ako mu bol udelený Rad britského impéria druhého stupňa. Bol spopolnený a rozptýlený nad Tichým oceánom.



Alfred Hitchcock kládol dôraz na vizuálne rozprávanie príbehu a považoval ho za "čistú kinematografiu". Strih jeho filmov a pohyb kamery napodobňujú pohľad osoby, čím z divákov robí voyeurov. Zábery rámuje tak, aby vyvolali čo najväčší pocit úzkosti a strachu. Štýlom svojej práce si vyslúžil prezývku "majster napätia" a nezmazateľne sa zapísal do dejín svetovej kinematografie.