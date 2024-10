Pred 130 rokmi sa narodil americký experimentálny básnik E.E. Cummings

Cambridge/Bratislava 13. októbra (TASR) - Patril k silnej generácii amerických modernistov. Napriek tomu dielo Edwarda Estlina Cummingsa aj pre značný experimentálny a nekonvenčný charakter ostalo po jeho smrti v tieni ešte známejších amerických modernistov Ezru Pounda, T. S. Eliota či Roberta Frosta. V pondelok 14. októbra uplynie od narodenia amerického básnika, ale aj výtvarníka a dramatika 130 rokov.



Časť z tvorby Cummingsa si našla svoje miesto aj v slovenskom prostredí, keď v roku 1970 vyšiel vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v edícii Kruh milovníkov poézie výber z jeho básní pod názvom Tulipány a komíny. O preklad sa postaral Ján Vilikovský a ilustrácie do knihy vytvoril Ever Púček. Ide o doposiaľ najrozsiahlejší slovenský preklad z rozmanitého korpusu Cummingsovej tvorby. Meno básnika sa objavilo napríklad aj v skladbe Dni ako komíny od slovenskej kapely Živé kvety. Pieseň pochádza z ich tretieho štúdiového albumu Sloboda z roku 2005.



Edward Estlin Cummings, známy ako E. E. Cummings, sa narodil 14. októbra 1894 v americkom meste Cambridge, v štáte Massachusetts. Študoval na Harvardovej univerzite, kde pôsobil aj jeho otec, ktorý patril k uznávaným kresťanským pastorom. Prvé básne Cummings uverejňoval v časopise The Dial a v zborníku Eight Harvard Poets (Osem harvardských básnikov). Počas štúdia na univerzite sa postupne zoznámil aj s tvorbou európskych modernistov.



Ako mnohí z jeho umeleckej generácie sa aj on aktívne zapojil do prvej svetovej vojny. V roku 1917 sa prihlásil ako dobrovoľník do sanitného oddielu, v ktorom pôsobil ako vodič sanitky. Koncom vojny sa pre obsah svojich listov ocitol na tri mesiace v internačnom tábore, zážitky z ktorého opísal neskôr v reportážnom románe z roku 1922 The Enormous Room (Obrovská izba). Po vojne zostal vo Francúzku, kde do roku 1924 študoval maliarstvo v Paríži.



Starý kontinent opustil už nie ako neznámy básnik. V roku 1923 mu totiž vyšla prvá básnická zbierka Tulips & Chimneys (Tulipány a komíny). Po návrate do Spojených štátov amerických (USA) žil väčšinu času v New Yorku, kde sa venoval písaniu, ale aj výtvarnej tvorbe. Určitý čas ako hosť prednášal aj na Harvardovej univerzite.



Takmer od samého začiatku vznikali okolo jeho poézie aj kontroverzie. Údajne bol prvým americkým básnikom, ktorý uverejnil v básni slovo "fucking". Provokatívne pôsobila jeho poézia aj svojou neobyčajnou až výstrednou typografiou. Pohrával sa s formou, interpunkciou, pravopisom či syntaxou, čím sa radikálne rozišiel s dovtedajšou, najmä anglosaskou tradíciou poézie.



Okrem debutovej zbierky Tulipány a komíny, vydal Cummings básnické knihy & (1925), XLI Poems (1925), No Thanks (1933), 50 Poems (50 básní, 1940), 1 x 1 (1944) či 95 Poems (1958). Známou je aj jeho divadelná hra Him z roku 1927. Zaujal zápiskami z ciest, ktoré vyšli pod názvom EIMI (1933), alebo aj zborníkom esejí Anthropos (1943).



E. E. Cummings, básnik jedinečného štýlu, ktorý vzdoroval konvenciám jazyka i života, zomrel 3. septembra 1962 v americkom meste Madison.