Pred 130 rokmi sa narodil Carl Orff, autor diela Carmina Burana

Mníchov/Bratislava 9. júla (TASR) – Cyklus piesní Carmina Burana, predovšetkým jeho úvodná veta, patrí k najznámejším a najobľúbenejším dielam modernej vážnej hudby. Medzi najvýznamnejšie hudobné osobnosti 20. storočia sa radí aj jeho autor, nemecký skladateľ Carl Orff.



Popri nezabudnuteľných hudobných dielach zohral významnú úlohu pri rozvoji nových metód tvorivého vyučovania hudby. Dokonca aj hudobné nástroje určené pre deti a pre ich hudobné vzdelávanie nesú názov „Orffove nástroje“, hoci samotný Orff ich takto nepomenoval.



Vo štvrtok 10. júla uplynie 130 rokov od narodenia nemeckého hudobného skladateľa a pedagóga.



Carl Orff sa narodil 10. júla 1895 v Mníchove. Jeho otec bol vojakom z povolania a lásku k umeniu v chlapcovi vzbudila matka. Už od roku 1900 sa učil hrať na klavíri, neskôr aj na organe a violončele. Po absolvovaní gymnázia si v rokoch 1913 - 1914 svoje hudobné vzdelanie doplnil na Kráľovskej hudobnej akadémii v Mníchove, pritom študoval aj hudobnú pedagogiku.



Po krátkej vojenskej službe pôsobil do roku 1919 ako dirigent v Mníchove a v ďalších nemeckých mestách. V rokoch 1921 - 1922 sa stal žiakom hudobného skladateľa Heinricha Kaminského.



Spoločne s Dorothee Güntherovou založil v roku 1924 známu Güntherovej školu pre pohybovo nadané deti. Carl Orff sa na škole ujal vedenia hudobného oddelenia. V pedagogickej oblasti spolupracoval aj s Gunild Keetamnovou. Orff považoval reč, spev, tanec a hru na hudobných nástrojoch za spoločné formy ľudského prejavu, ktoré treba kultivovať už od raného veku.



Svoje pedagogické myšlienky a skúsenosti zhrnul v päťzväzkovej zbierke s názvom Hudba pre deti. Dielo sa dočkalo prekladov do mnohých jazykov, podobne ako sa zaužíval pre tento kreatívny spôsob výuky pojem Schulwerk. Tvorivosť detí podporujú hudobné nástroje ako sú zvonkohry, xylofóny, metalofóny a iné malé bicie resp. perkusívne nástroje, ktoré sprevádzajú detský spev či tanec spolu s flautami a sláčikovými nástrojmi. Vžilo sa pre ne pomenovanie Orffove nástroje a používa sa dodnes.



Carl Orff skomponoval skladbu pre otvárací ceremoniál Letných olympijských hier v roku 1936 v Berlíne. V roku 1937 mal premiéru jeho cyklus 24 zhudobnených básní Carmina Burana. Ide o súbor stredovekých pijanských, ľúbostných a iných básní a piesní pochádzajúci z 11. až 13. storočia, spísaný okolo roku 1230 v latinčine a stredovekej nemčine. Rukopis objavili v benediktínskom kláštore v Benediktbeuern (Beurum resp. Buranum, podľa čoho nesie dielo názov), v malej dedine nachádzajúcej sa na úpätí bavorských Álp. Skladba sa dočkala popularity najmä po 2. svetovej vojne a dodnes je často citovaná, či zaznieva ako filmová alebo scénická hudba.



Tri najslávnejšie diela, ktoré Orff skomponoval, Carmina Burana, Catulli Carmina (1943) a Trionfo di Afrodite (1953) prepojil do triptychu s názvom Trionfi. Uvedený bol v roku 1954 v Miláne. Nadväzuje na tradíciu i názov impozantných maškarných sprievodov a slávnostných obradov, aké sa konávali v Taliansku v 15. a 16. storočí a sú jedným z prameňov opery.



K ďalším významným skladateľovým dielam patria opery inšpirované rozprávkami - Mesiac, Múdra žena a Sen letnej noci, či scénické kompozície Antigona, Tyran Oidipus či Prometheus.



Carl Orff bol umelecky aktívny v období, keď v Nemecku vládol nacistický režim, vzhľadom na svoju pozíciu sa však aj v záverečnej fáze 2. svetovej vojny vyhol vojenskej službe či núteným prácam. Po vojne bola jeho lojalita k Hitlerovi predmetom diskusií i vyšetrovania, svedectvá jeho kolegov však potvrdili, že nikdy nebol aktívnym nacistom.



Po roku 1948 tvoril Orff rozhlasové hudobné programy pre deti. V rokoch 1950 - 1960 pôsobil na Vysokej škole hudobnej v Mníchove. V roku 1961 sa stal vedúcim Orffovho ústavu na akadémii Mozarteum v Salzburgu. K jeho posledným dielam patrí Pozdrav mládeži skomponovaný pri príležitosti XX. Letných olympijských hier v Mníchove v roku 1972.



Za svoju priekopnícku prácu hlavne v oblasti hudobnej výchovy dostal Carl Orff niekoľko vyznamenaní - v roku 1972 mu udelili jedno z najvyšších ocenení niekdajšej Nemeckej spolkovej republiky (NSR) Veľký kríž o zásluhy, v roku 1974 sa stal laureátom Ceny Romana Guardiniho, univerzity v Mníchove a Tübingene mu udelili čestné doktoráty.



Carl Orff bol štyrikrát ženatý, v roku 1921 sa stal otcom herečky Godely Orffovej. Umelec umrel 29. marca 1982 v Mníchove vo veku 86 rokov.