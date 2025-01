Pred 130 rokmi sa narodil vynálezca Laurens Hammond

Washington 10. januára (TASR) - Na Slovensku Hammondov organ spopularizoval Marián Varga, predovšetkým v skupine Collegium Musicum. Vo svete napríklad Keith Emerson (The Nice, ELP), Richard Wright (Pink Floyd), Jon Lord (Deep Purple), či Rick Wakeman (Yes). Tento hudobný nástroj je vynález Laurensa Hammonda, ktorého 130. narodenie sa pripomína v sobotu 11. januára.



Americký vynálezca a podnikateľ už ako 14-ročný navrhol systém automatickej prevodovky pre automobily. Ako 17-ročný úspešne požiadal o svoj prvý patent na barometer. Postupne vytvoril celý rad ďalších vynálezov - od hodín a vojenskej munície až po prvé 3D okuliare v kine a tzv. Hammondov organ.



Laurens Hammond sa narodil 11. januára 1895 v meste Evanston. Prvé vynálezy priniesol v tínedžerskom veku. Jeho schopnosti sa čoskoro posilnili štúdiom strojárstva na univerzite, ktorú v roku 1916 ukončil s vyznamenaním. Keď sa začala prvá svetová vojna, Hammond slúžil v 16. ženijnom pluku a dosiahol hodnosť kapitána. Po vojne pracoval ako hlavný inžinier pre spoločnosť Gray Motor Company, ktorá vyrábala lodné motory.



Jeho najslávnejší vynález prišiel krátko po vytvorení 3D okuliarov. V priebehu rokov začal Hammond rozoznávať rôzne tóny, ktoré vydávali ozubené kolieska v jeho hodinách, a rozhodol sa vytvoriť úspornejší "kostolný organ bez píšťal". V roku 1933 zakúpil použitý klavír a rozobral ho "na drobné", až na klaviatúru. Uvedomil si, že tóny môže vyprodukovať tak, že mechanicky rotujúce koliesko postaví vedľa elektromagnetického snímača, pričom použije rovnaké princípy, aké existovali v jeho hodinách. Fascinovaný týmto objavom, Hammond umiestnil ku každej klávese na klaviatúre celkom deväť mechanických koliesok a pridal ovládače "drawbar", ktoré mohli prepínať frekvencie.



Hoci nástroj vydával tóny podobným spôsobom ako Telharmonium Thaddeusa Cahilla (prostredníctvom generátora tónových kolies), Hammondov organ bol v porovnaní s ním oveľa menšieho rozsahu a okrem kostolov sa zameriaval na trh "pre voľný čas" a tzv. "mainstream". Tento nástroj bol lacnejšou alternatívou ako klavír alebo píšťalový organ poháňaný dychom, a rýchlo sa "uchytil" v kostoloch, ako aj v baroch. Organ značky Hammond začal naberať na popularite v rokoch 1954-1974, za čo čiastočne vďačí výrobe modelu B3.



Nadšenci značky Hammond zistili, že kombináciou modelu B3 s reproduktorom Leslie (rotujúcim klaksónom) a úpravou rýchlosti jeho otáčania možno vytvoriť rôzne zvukové efekty - od tremola po zbor a zvláštne imitácie medzi nimi. Okrem toho mohli hráči na hammonde využiť čas spustenia "motora nástroja" na dosiahnutie kolísavých výškových ohybov a zvukov otáčania prístroja. Práve táto jedinečná kombinácia nástroja B3 Hammond Organ a reproduktora Leslie skutočne posunula Hammondov výtvor do výšin, ktorým vládol v 20. storočí.



"Hammond Organ" zaznamenal veľký úspech v mnohých žánroch, najprv v jazze; potom sa rozšíril do soulu, gospelu, R&B, rocku, progresívneho rocku a reggae. Jimmy Smith, virtuózny jazzový organista, bol jedným z prvých priekopníkov, ktorí naplno využili množstvo pedálov a tiahiel organu Hammond, pričom vytvorili špecifickú zvukovú kulisu.



Medzi ďalších umelcov a hudobné zoskupenia, používajúcich v nahrávkach a na koncertoch Hammondov organ, patrí okrem Pink Floyd, Deep Purple, The Nice a ELP, celý rad ďalších, napríklad Nick Cave and the Bad Seeds, Bruce Springsteen, či neskôr aj Beastie Boys, alebo The Charlatans. Výraznú stopu zanechal Hammond Organ aj na Slovensku. Tento hudobný nástroj našiel uplatnenie na nahrávkach, s ktorými je spojené meno Marián Varga. Nástroj spopularizoval predovšetkým v projektoch Collegium Musicum.



Laurens Hammond zomrel 3. júla 1973. Vtedy už boli vydané dva platne legendárnej slovenskej kapely i Zelená pošta, kultový album Vargu s Pavlom Hammelom. Hammond sa dožil tónov svojho vynálezu aj na svetoznámom diele The Dark Side of the Moon od Pink Floyd.