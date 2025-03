Pred 140 rokmi sa narodil rýchlostný rekordman Malcolm Campbell

Chislehurst/Bratislava 10. marca (TASR) – Ľudstvo vždy túžilo po rýchlosti. Technický pokrok priniesol množstvo nových možností, ako si túto túžbu splniť – lode, lietadlá, autá. Jedným z tých, ktorí neustále prekonávali limity rýchlosti, bol aj britský automobilový konštruktér a pretekár Sir Malcolm Campbell. V roku 1935 ako prvý dosiahol vozidlom Blue Bird rýchlosť 483 km/h. Narodil sa pred 140 rokmi, 11. marca 1885.



Malcolm Campbell prišiel na svet v obci Chislehurst v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka do rodiny obchodníka s diamantmi. Keď sa v Nemecku priúčal remeslu svojho otca, zaujali ho motorky a pretekanie, prejavila sa uňho vášeň pre rýchlosť, ktorej zostal verný až do smrti.



Po návrate z Nemecka vyhral v rokoch 1906 až 1908 všetky tri trialové preteky na motorkách z Londýna po mys Land’s End v Cornwalle, ktorý je najzápadnejším bodom pevninského Anglicka.



Pretekom áut sa začal venovať v roku 1910 na okruhu Brooklands. Auto si natrel namodro a pomenoval ho Blue Bird (Modrý vták) – toto meno niesli všetky jeho ďalšie autá. Pri výbere sa inšpiroval rovnomennou divadelnou hrou Mauricea Maeterlincka, ktorú videl v divadle Haymarket.



V roku 1913 sa Campbell po prvý raz oženil, vzal si Marjorie Dagmar Knottovú, no manželstvo sa už v roku 1915 skončilo rozvodom. Celkovo bol ženatý tri razy, druhé manželstvo s Dorothy Evelyn Whittallovou vydržalo 20 rokov (1920 až 1940) a tiež sa skončilo rozvodom, no vzišli z neho obe Campbellove deti – syn Donald aj dcéra Jean. Po tretí raz so oženil v roku 1945, keď si vzal za manželku Betty Nicoryovú. Jeho druhá manželka, Dorothy, ho pri jednej príležitosti opísala ako človeka „absolútne nevhodného do úlohy manžela a otca rodiny“.



Prvý rýchlostný rekord na súši Campbell prekonal v roku 1924 na pláži Pendine Sands na južnom pobreží Walesu, keď dosiahol rýchlosť 235,22 kilometra za hodinu. Do roku 1935 prelomil rýchlostný rekord na zemi deväť ráz.



Posledný a zrejme najvýznamnejší rýchlostný rekord na súši Campbell dosiahol 3. septembra 1935 na soľných pláňach Bonneville v americkom štáte Utah. Ako prvý človek na svete pri ňom v aute pokoril hranicu 300 míľ (482,8 kilometra) za hodinu. Pri dvoch prejazdoch sa mu podarilo dosiahnuť priemernú rýchlosť 484,955 kilometrov za hodinu.



Rekord sa podarilo dosiahnuť špeciálne skonštruovaným autom Campbell-Railton Blue Bird s dĺžkou 8,2 metra a hmotnosťou 4,75 tony. Vpredu bol uložený preplňovaný 12-valcový motor Rolls-Royce R s výkonom 2300 koní a objemom 36,7 litra. Auto sa zachovalo dodnes a je vystavené v Americkej sieni slávy motoristického športu v návštevníckom centre Medzinárodného pretekárskeho okruhu Daytona na Floride.



Campbell však neprekonával rekordy iba na súši, ale aj na vode, kde sa mu to podarilo štyri razy. Najvyššiu rýchlosť na vode, 228,108 kilometra za hodinu, dosiahol 19. augusta 1939 na jazere Coniston Water v grófstve Lancashire.



Okrem pretekárstva a prekonávania rýchlostných rekordov Campbell 31 rokov slúžil v armáde. Zúčastnil sa v oboch svetových vojnách a dosiahol hodnosť major. Do dôchodku odišiel 16. decembra 1945 po dosiahnutí veku 60 rokov. Zomrel o tri roky neskôr 31. decembra 1948 v meste Reigate v anglickom grófstve Surrey. Pochovaný je v Kostole sv. Mikuláša vo svojom rodisku.