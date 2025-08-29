< sekcia Zahraničie
Pred 140 rokmi vydali patent na motocykel
Vozidlo nazvali Reitwagen (jazdiaci voz). Na rozdiel od všetkého, čo dovtedy verejnosť poznala, malo vysoké sedlo, z ktorého jazdcovi nohy viseli vo vzduchu.
Autor TASR
Bad Cannstatt 29. augusta (TASR) - Aj keď dnešné podoby motocyklov a motoriek sú tým starým na míle vzdialené, už takmer poldruha storočie je v dejinách nezmazateľne zapísaný prvý stroj tohto druhu ten drevený od slávnych nemeckých konštruktérov. Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach získali patent pred 140 rokmi (29. augusta 1885). Ich vozidlo malo rám z dreva, kožené sedadlo podobné sedlu a okrem dvoch veľkých kolies jeho stabilitu udržiavali dve malé kolieska.
Gottlieb Daimler sa narodil v roku 1834 v Schorndorfe, dal sa na inžiniersku dráhu, stal sa výrobcom motorov a automobilov a je spoluzakladateľ jednej z najstarších automobiliek na svete (Daimler-Motor, po jeho smrti Daimler-Benz). V prvej fáze kariéry sa zoznámil s o 12 rokov mladším Wilhelmom Maybachom (nar. 1846 Heilbronn) a stali sa nielen najbližšími spolupracovníkmi, ale aj celoživotnými priateľmi.
V roku 1882 si Daimler v kúpeľnom mestečku Bad Cannstatt založil vlastnú dielňu so zameraním na vývoj malých rýchlych spaľovacích motorov s univerzálnym využitím. Už o rok neskôr s Maybachom dali na známosť, že skonštruovali jednovalcový štvortaktný motor na benzín. A o ďalšie dva roky bola na svete prvá motorka, teda upravený bicykel s motorom na benzínový pohon.
Vozidlo nazvali Reitwagen (jazdiaci voz). Na rozdiel od všetkého, čo dovtedy verejnosť poznala, malo vysoké sedlo, z ktorého jazdcovi nohy viseli vo vzduchu. Motor sa pritom triasol tak silno, že Daimler musel na obe strany pripevniť pomocné kolieska, aby stroj udržal stabilitu.
Napriek svojmu neohrabanému vzhľadu tento vynález znamenal významný prelom. Motor s objemom 264 cm dokázal stroj poháňať rýchlosťou až 12 km/h, čo bolo na tú éru ohromujúce. Daimler pritom spojil otcovskú hrdosť s praktickým nápadom, keď na prvú skúšobnú jazdu posadil svojho syna Paula. V chladné novembrové ráno naštartoval Paul Daimler motor a absolvoval približne 12-kilometrovú cestu nemeckým vidiekom z Cannstattu do Untertürkheimu a späť. Počas jazdy musel uhasiť menší požiar na stroji, no pokračoval ďalej.
Patent na vozidlo s dreveným rámom, dvoma veľkými kolesami a dvoma stabilizačnými malými kolieskami z roku 1885 demonštroval každodennú využiteľnosť benzínového motora. A hoci prototyp zhorel pri požiari, jeho repliky sa nachádzajú vo viacerých technických múzeách na svete.
O rok neskôr Daimler s Maybachom zabudovali svoj motor loďky a vytvorili prototyp motorového člna. Do koša vzduchového balóna ho namontoval v roku 1888, čím vytvoril jednu z prvých vzducholodí poháňaných motorom. V roku 1892 vyvinuli prvý dvojvalcový motor. Obaja spolu s dvoma priemyselníkmi založili v roku 1890 spoločnosť Daimler-Motor. V roku 1899 sa Daimler rozhodol začať so sériovou výrobou automobilu, ktorý osobne preňho navrhol Maybach. Vozidlo dostalo názov Mercedes, lebo konštruktér a obchodník Emil Jellinek podmienil dotáciu vývoja názvom produktu podľa mena svojej dcéry. Zrodil sa jeden z najznámejších automobilov na svete.
Zdroje: www.sturgismuseum.com, www.britannica.com
Gottlieb Daimler sa narodil v roku 1834 v Schorndorfe, dal sa na inžiniersku dráhu, stal sa výrobcom motorov a automobilov a je spoluzakladateľ jednej z najstarších automobiliek na svete (Daimler-Motor, po jeho smrti Daimler-Benz). V prvej fáze kariéry sa zoznámil s o 12 rokov mladším Wilhelmom Maybachom (nar. 1846 Heilbronn) a stali sa nielen najbližšími spolupracovníkmi, ale aj celoživotnými priateľmi.
V roku 1882 si Daimler v kúpeľnom mestečku Bad Cannstatt založil vlastnú dielňu so zameraním na vývoj malých rýchlych spaľovacích motorov s univerzálnym využitím. Už o rok neskôr s Maybachom dali na známosť, že skonštruovali jednovalcový štvortaktný motor na benzín. A o ďalšie dva roky bola na svete prvá motorka, teda upravený bicykel s motorom na benzínový pohon.
Vozidlo nazvali Reitwagen (jazdiaci voz). Na rozdiel od všetkého, čo dovtedy verejnosť poznala, malo vysoké sedlo, z ktorého jazdcovi nohy viseli vo vzduchu. Motor sa pritom triasol tak silno, že Daimler musel na obe strany pripevniť pomocné kolieska, aby stroj udržal stabilitu.
Napriek svojmu neohrabanému vzhľadu tento vynález znamenal významný prelom. Motor s objemom 264 cm dokázal stroj poháňať rýchlosťou až 12 km/h, čo bolo na tú éru ohromujúce. Daimler pritom spojil otcovskú hrdosť s praktickým nápadom, keď na prvú skúšobnú jazdu posadil svojho syna Paula. V chladné novembrové ráno naštartoval Paul Daimler motor a absolvoval približne 12-kilometrovú cestu nemeckým vidiekom z Cannstattu do Untertürkheimu a späť. Počas jazdy musel uhasiť menší požiar na stroji, no pokračoval ďalej.
Patent na vozidlo s dreveným rámom, dvoma veľkými kolesami a dvoma stabilizačnými malými kolieskami z roku 1885 demonštroval každodennú využiteľnosť benzínového motora. A hoci prototyp zhorel pri požiari, jeho repliky sa nachádzajú vo viacerých technických múzeách na svete.
O rok neskôr Daimler s Maybachom zabudovali svoj motor loďky a vytvorili prototyp motorového člna. Do koša vzduchového balóna ho namontoval v roku 1888, čím vytvoril jednu z prvých vzducholodí poháňaných motorom. V roku 1892 vyvinuli prvý dvojvalcový motor. Obaja spolu s dvoma priemyselníkmi založili v roku 1890 spoločnosť Daimler-Motor. V roku 1899 sa Daimler rozhodol začať so sériovou výrobou automobilu, ktorý osobne preňho navrhol Maybach. Vozidlo dostalo názov Mercedes, lebo konštruktér a obchodník Emil Jellinek podmienil dotáciu vývoja názvom produktu podľa mena svojej dcéry. Zrodil sa jeden z najznámejších automobilov na svete.
Zdroje: www.sturgismuseum.com, www.britannica.com