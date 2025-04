Pred 15 rokmi bola na ISS bizarná oslava so suši a tubami džúsu

Houston 14. apríla (TASR) - Stalo sa to prvýkrát v dejinách astronautských avantúr. Pred 15 rokmi sa vo vesmíre prvýkrát počas jedného dňa oslavovali narodeniny dvoch kozmonautov naraz a to dokonca okrúhle a polookrúhle. Na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) ich dvaja vyslanci vesmírneho výskumu dovŕšili 15. apríla 2010.



Ruský kozmonaut Michail Kornijenko mal 50. narodeniny a Japonec Soiči Noguči prišiel na svet presne o 5 rokov skôr. Ako velila tradícia na ISS, oslávili to za slávnostne prestretý stolom. Atronauti si pripili na zdravie tubami naplnenými džúsom, lebo alkoholické nápoje sú počas výletov do kozmu zakázané.



Kornijenko, bývalý ruský policajt, pricestoval na vesmírnu stanicu 4. apríla kozmickou loďou Sojuz ako člen Expedície 23 spolu s krajanom Alexandrom Skvorcovom a s americkou astronautkou Tracy Caldwellovou Dysonovou. Noguči spolu s ruským kozmonautom Olegom Kotovom a Američanom Timothym Creamerom boli členmi predchádzajúcej dlhodobej expedície na palube ISS. Posádky uskutočnili na vesmírnej stanici okrem údržby a opráv aj množstvo vedeckých experimentov.



K oslavám sa pridala aj sedemčlenná skupina raketoplánu Discovery, ktorá na ISS zakotvila 7. apríla. Prvýkrát v histórii tak boli vo vesmíre súčasne štyri ženy, medzi nimi aj Naoko Jamazakiová, matka dvoch detí s prezývkou "mamka astronautka". Svoju kariéru zasvätila kozmickému inžinierstvu a v 39 rokoch si splnila veľkolepý sen.



Práve Jamazakiová bola ústrednou postavou prekvapujúceho obohatenia bizarných narodeninových osláv. Japonskí astronauti totiž ponúkli svojim kolegom obľúbenú pochúťku svojej domoviny a na palube orbitálnej základne im z originálnych surovín pripravili "vesmírne" suši. Potrebné suroviny, vrátane mrazených tuniakov a plodov mora, priniesol na ISS Noguči.



Šéfkuchárskej úlohy sa "mamka astronautka" zhostila odetá v tradičnom ružovom kimone. Fotografia, ktorú zverejnila NASA, ju zachytila, ako v podmienkach nulovej gravitácie vyrába špecialitku z ryže a plátkov morských rias. Bezváhový stav umožnil, aby astronauti chytali poletujúce suši aj priamo do úst.



Vesmírni oslávenci boli na ISS ešte aj v máji 2010, keď tam dorazila ruská bezpilotná kozmická loď. Progress zakotvil s nákladom o hmotnosti 2,5 tony, vrátane potravín, vody, kyslíka, pohonných látok a výstroja.